航空业补贴之争难解　欧盟拟下周对美加征关税

欧洲联盟打算下周对大约40亿美元的美国商品加征关税，以报复美国补贴飞机制造商波音公司。

欧盟与美国的航空业补贴之争已持续16年。美国指认欧盟违规补贴空中客车公司，去年获准对75亿美元的欧盟产品加征关税。

【筹码】

欧盟成员国贸易部长定于9日会晤。多名欧盟外交官说，多数欧盟成员国政府支持对美国商品加征关税。

一名不愿公开姓名的欧盟外交官预期，欧盟将从10日或11日起对美国商品加征关税。

世界贸易组织10月13日裁定，允许欧盟以美国违规补贴波音为由对大约40亿美元的美国商品加征关税。

欧盟加征关税的美国商品包括飞机和零部件，水果、坚果和其他农产品，橙汁、部分烈酒和建筑设备等其他产品。

路透社解读，欧盟视对美加征关税为欧美航空业补贴谈判的“重要手段”。如果民主党候选人乔·拜登赢得总统选举，预期他会迅速就多个议题修复与欧盟关系，不排除利用美欧航空业补贴谈判展现团结欧盟的姿态。

【后招】

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽的办公室没有立即回应欧盟对美国商品加征关税最新动向。他先前说，只要欧盟加征关税，“会迫使美方回应”。

一名美国政府高级官员告诉路透社记者，即使总统唐纳德·特朗普连任失败，在明年1月20日总统任期到期前，他对外国商品加征关税不会犹豫。

美国2019年10月起依据世贸组织裁决对欧盟产品加征关税，包括奶酪、橄榄和单一麦芽威士忌。路透社报道，75亿美元的额度没有用尽，特朗普对欧盟加征关税“弹药”充足。

美方认定欧盟寻求加征关税缺乏法律依据，因为美国政府对波音的补贴“已经取消”。不过，欧盟官员认为，只有世贸组织有权裁定，欧盟可以按上月裁决启动加征关税。

路透社报道，欧盟与美国互诉对方违规补贴各自飞机制造商构成迄今全球最大规模企业贸易纠纷。

美欧互相加征关税令双方生产商叫苦不迭。美国蒸馏酒委员会主席兼首席执行官克里斯·史旺格说，欧盟先前加征关税已经导致美国对欧威士忌出口减少41%，再次提高烈酒税率将进一步打击这一行业。欧洲厂商同样有类似抱怨。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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