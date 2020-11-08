跨越海峡 他们携手创造美丽人生

陈信彦（左二）、杨嘉林（左三）在公司与同事讨论建筑设计项目。

陈信彦和杨嘉林走在厦门鼓浪屿的街巷中。

左图为陈信彦、杨嘉林2013年在台湾旅行时的合影；中图为两人2015年在厦门举行婚礼时的合影；右图为2020年9月18日夫妻二人在厦门幼儿园接儿子回家。

陈信彦在公司查看设计图稿。

陈信彦和杨嘉林走过厦门鼓浪屿轮渡码头。

陈信彦夫妇在厦门鼓浪屿和儿子共度温馨时光。

新华社记者 姜克红摄

2012年，台湾男孩陈信彦在上海旅行时偶然结识了在当地读书的厦门女孩杨嘉林，两人由此结缘，最终走进婚姻殿堂。夫妻俩说：“两岸间的情谊始终在冥冥之中牵引着我们成长，而这一切只是开始，我们还有一辈子要走，心怀感恩，携手同行。”

婚后，作为建筑设计师的陈信彦萌生了跨出台湾本岛，到大陆生活学习和工作的想法，便与同样从事设计工作的妻子一起从台湾迁居到厦门，双双就职于一家建筑师事务所。

在厦门工作期间，陈信彦参与了成都TOD规划、厦门长庚医院附设护理院设计、漳州长泰的乡村改造等项目，先后去过大陆十几个城市。他说：“大陆城市的快速发展和乡村振兴战略，为台湾建筑设计师提供了广阔的舞台。”

如今，他们4岁的儿子已在厦门的幼儿园就读。陈信彦说，因为常跑业务，他甚至比妻子更了解厦门。这座城市的优美、时尚和包容让他越来越喜欢，一家人打算长期定居在这里。

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