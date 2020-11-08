携手迈向共同繁荣的未来（和音）

相通则共进，相闭则各退。唯有共同开放、共担责任，才能推动世界共同发展

经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩。在事关全球发展的关键时刻，开放还是封闭，“拉手”还是“松手”，“拆墙”还是“筑墙”，考验智慧，检验担当。

“中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。”习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，展现中国携手各国在开放中创造机遇、在合作中破解难题的诚意和决心，彰显负责任的大国担当。

相通则共进，相闭则各退。唯有共同开放、共担责任，才能推动世界共同发展。推动共同开放，大国要率先示范，主要经济体要以身作则，发展中国家要积极作为。这是为各国人民谋福祉、为人类共同未来负责任的态度。建设开放新高地，促进外贸创新发展，持续优化营商环境，深化双边、多边、区域合作，中国持续不断向世界传导共同发展的动力，赢得国际赞誉。智利总统皮涅拉指出：“在习近平主席领导下，中国致力于促进世界各国相互理解、积极合作。”

胸怀天下、立己达人。中国在开放中稳健前行。今年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，中国扩大开放的步伐仍在加快。全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施，商签高标准自由贸易协定、培育进口贸易促进创新示范区、保护知识产权、高质量共建“一带一路”等举措都取得了积极进展。中国开放的大门越开越大，在实现自身发展的同时，也为世界提供更多发展机遇。

71年来，中国共产党领导人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。如今，站在“两个一百年”历史交汇点上，中国发展仍然处于重要战略机遇期，完全有信心、有底气、有能力谱写“两大奇迹”新篇章。日前举行的中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托中国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。“建设更高水平开放型经济新体制”“推动共建‘一带一路’高质量发展”“积极参与全球经济治理体系改革”……阔步行进在全面建设社会主义现代化国家新征程上的中国，真诚期望与各国手牵手、肩并肩，共同走互利共赢、共同发展之路。

透过进博会这一窗口，人们尤其能够体会到“共同开放的故事”是如此美好。作为开放合作的重要平台，进博会今年规模更大、“朋友圈”更广。“进博会无疑将为各国发展开拓新空间，分享中国经济复苏及增长带来的发展机遇”“中国市场的进一步开放，将为西班牙企业提供更多机遇”……来自外国政要、企业界的赞誉，代表了各国人民期待共享中国开放红利的强烈意愿。

共同开放，共担责任，共同发展，这是各国人民期待的美好前景。推进合作共赢的共同开放、推进合作共担的共同开放、推进合作共治的共同开放，这是各国携手迈向共同繁荣未来的人间正道。

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 03 版）

(责编：艾雯、杨牧)