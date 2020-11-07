王毅在清华大学公共管理学院全球学术顾问委员会会议上发表致辞

人民网北京11月7日电（记者吴刚）11月7日，国务委员兼外长王毅出席清华大学公共管理学院全球学术顾问委员会会议并发表题为《弘扬多边主义，应对全球挑战》的致辞。

王毅表示，当前新冠肺炎疫情持续蔓延反弹，各国人民生命健康受到威胁，世界经济陷入深度衰退，国际格局加速演变。面对国际社会的共同挑战，选择团结还是分裂，开放还是封闭，合作还是对抗，检验着人类社会的智慧、良知和勇气。疫情发生以来的现实一再证明，人类社会是一个命运共同体，多边主义是人间正道，加强和完善全球治理势在必行。

王毅指出，习近平主席在联合国成立75周年系列高级别会议上，旗帜鲜明地表达了中国将坚定奉行多边主义、坚定走和平发展道路、坚定推动构建人类命运共同体等原则立场，提出了应对全球性挑战、促进世界共同发展等一系列重大主张和举措，集中回答了后疫情时期如何弘扬多边主义、加强和完善全球治理这一时代课题。中方认为：

践行共商共建共享是基本原则。全球治理体系要由大家一起建设，不能沉迷本国优先，也不能唯我独尊，要提高发展中国家的发言权和代表性，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，让不同国家、阶层、人群共享全球治理红利。

维护国际法则秩序是重要基石。各国关系和利益只能以制度和规则加以协调。要恪守主权平等、不干涉内政、和平解决争端等国际关系基本准则，反对霸权主义和强权政治，抵制单边制裁和长臂管辖，共同维护国际公平正义。

坚持开放融通是正确方向。要反对一切形式的保护主义，维护以世贸组织为基石的多边贸易体系，促进贸易投资自由化便利化，在开放融通中谋求互利共赢。

树立共同体意识是必由之路。要摒弃意识形态偏见，跨越民族文化分歧，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同呵护和建设地球家园。

王毅强调，疫情发生后，中国始终坚持生命至上、人民至上，尊重科学、担当尽责，以实际行动践行人类命运共同体理念。中国经受住了疫情考验，向世界交上了一份中国答卷。中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，秉持人类命运共同体理念，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，为解决当今世界的突出问题分享中国经验，提供中国方案，作出中国贡献。中国将继续积极参与国际抗疫合作，坚定捍卫多边主义，维护世界和平稳定，促进全球可持续发展，积极推动开放共赢。中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为世界各国进入中国市场、分享中国机遇创造更广阔空间，为中国经济和世界经济不断注入新的动力。

王毅最后表示，当今世界比以往任何时候都更需要坚持多边主义，都更需要加强团结合作。今天我们所做的每一个抉择，采取的每一项行动，都将汇成影响未来世界面貌的历史合力。让我们携起手来，共同推动构建人类命运共同体，沿着多边合作的人间正道阔步前行。

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