习近平：让中柬关系在新的历史时期焕发新的生机活力

十一月六日，国家主席习近平在北京人民大会堂为柬埔寨太后莫尼列举行中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式。

新华社记者 申 宏摄

十一月六日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在北京人民大会堂会见柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列。

新华社记者 李学仁摄

新华社北京11月6日电 国家主席习近平6日在人民大会堂为柬埔寨太后莫尼列举行中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式。

中共中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任王沪宁出席仪式。

金色大厅内，巨幅红色背景板前，中柬两国国旗整齐排列，背景板上金色的“友谊勋章”图案格外醒目。

仪式开始，中国人民解放军仪仗队礼兵正步进入会场，登上授勋台，分列两侧。

雄壮的礼乐响起，金色大门徐徐打开，习近平和莫尼列步入大厅。习近平主席夫人彭丽媛、柬埔寨国王西哈莫尼随行。全场嘉宾起立，热烈鼓掌，行注目礼。

习近平和莫尼列登上授勋台。

军乐团奏中华人民共和国国歌。

习近平发表讲话。习近平表示，莫尼列太后是中柬友好的重要见证者和推动者。1958年，莫尼列太后首次陪同西哈努克亲王来华，从此同中国结下不解之缘。60多年来，莫尼列太后积极投身中柬友好事业，见证了新中国发展历程。莫尼列太后对中国人民抱有特殊感情，积极支持两国各领域交往合作，为促进中柬关系发展、增进两国人民友谊作出了杰出贡献。

习近平强调，中柬建交62年来，双方始终相互支持、相互帮助，结下牢不可破的“铁杆”友情，成为具有战略意义的命运共同体。两国关系经受各种考验，堪称国与国交往的典范。柬埔寨王室为此发挥了不可替代的重要作用。中方愿同柬方一道，传承和发扬由中国老一辈领导人和西哈努克太皇、莫尼列太后共同缔结的中柬传统友好，让中柬关系在新的历史时期焕发新的生机活力，为两国人民创造更多福祉。

习近平强调，这枚沉甸甸的“友谊勋章”，代表了中国人民对莫尼列太后的崇敬之情和对柬埔寨人民的深厚情谊，也象征着中柬两国亲密无间的友好感情。祝愿中柬两国繁荣昌盛、人民幸福安康。祝愿两国人民友谊地久天长。

随后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会副主任杨洁篪宣读《国家主席授勋令》。

礼兵护送“友谊勋章”入场。

习近平郑重为莫尼列配挂勋章。全场响起热烈掌声。

军乐团奏柬埔寨王国国歌。

莫尼列致答辞。莫尼列表示，今天，习近平主席亲自为我颁授中华人民共和国“友谊勋章”，这充分体现了伟大的中国和中国人民对我本人以及柬埔寨人民的友好感情和兄弟情谊，我感到万分高兴，表示最衷心的感谢。西哈努克太皇同中国老一辈领导人共同缔结并精心培育了柬中传统友谊，我们将永远铭记。长期以来，中国坚定支持柬埔寨的正义事业，支持柬埔寨维护国家主权独立、领土完整、国家和平、民族团结以及各项事业发展。我谨向伟大的中国共产党、中国政府和中国人民表示最诚挚的谢意。柬埔寨人民将同兄弟的中国人民一道，巩固传统友谊，加强团结合作，推动柬中关系不断向前发展。祝愿中国共产党和中国人民在习近平主席领导下不断取得新的更大成就。祝愿柬中友谊万古长青。

出席授勋仪式的还有中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，国务委员兼外交部部长王毅，国务委员兼国务院秘书长肖捷，全国政协副主席张庆黎，以及中央军委委员、中央军委政治工作部主任苗华等。中柬两国各界友好人士代表参加。

新华社北京11月6日电 国家主席习近平和夫人彭丽媛6日在人民大会堂会见柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列。

习近平强调，我们高度珍视同国王和太后陛下的深厚友谊，感谢你们在新冠肺炎疫情暴发后发来慰问信并慷慨提供捐助。国王陛下刚刚沿着西哈努克太皇和莫尼列太后50年前的足迹访问了延安，这既是传承友好之旅，也是增进友情之旅。莫尼列太后为推动中柬世代友好和各领域交流合作作出了特殊重要贡献。今天，我为太后陛下颁授中华人民共和国“友谊勋章”，既是对太后陛下为中柬关系所作特殊重要贡献的高度赞赏，也是为了弘扬中柬两国人民的深厚情谊。我们要接续努力，推动中柬全面战略合作伙伴关系不断迈上新的台阶。

西哈莫尼表示，习近平主席和夫人给予我们隆重礼遇，使我们深切感受到中国人民对柬埔寨人民的深情厚谊。我刚刚专程访问了陕西延安，对中国共产党领导中国人民自强不息、艰苦奋斗取得的伟大成就感到由衷敬佩，也深切体会到习近平主席以人民为中心的思想。我愿同习近平主席一道，继承和发扬两国老一辈领导人缔结的深厚友谊，谱写柬中友好合作的新篇章。衷心祝愿中国在习近平主席领导下取得新的更大发展。

莫尼列表示，西哈努克太皇和我是中国人民忠诚的老朋友、好朋友。60多年来，我多次访华，每次都能深切感受到中国发生的日新月异的发展变化。习近平主席授予我中华人民共和国“友谊勋章”，我深受感动。我将继续为深化柬中友好作出努力。

王沪宁、丁薛祥、杨洁篪、王毅等参加会见。

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