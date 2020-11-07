世贸组织推迟就新总干事人选做出决定

新华社日内瓦11月6日电（记者凌馨）世界贸易组织总理事会主席戴维·沃克6日宣布，推迟原定于9日就总干事遴选事宜举行的总理事会特别会议，会期另行通知。

沃克当天在一份声明中说，受当前卫生形势以及其他因素影响，世贸组织成员无法在11月9日就新总干事人选做出正式决定，因此，决定推迟原定于9日举行的总理事会特别会议。沃克同时表示，他将继续与世贸组织成员就新总干事人选事宜展开磋商。

10月28日，世贸组织发言人基思·罗克韦尔曾宣布，尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为世贸组织总干事遴选“三人小组”拟向总理事会提交的新任总干事最终推荐人选，世贸组织成员将在11月9日的总理事会会议上就总干事最终人选做出决定。他同时表示，美国是当天会议上唯一表示无法支持奥孔乔-伊韦阿拉担任新任总干事的世贸组织成员，美方称将继续支持韩国候选人俞明希参选。

世贸组织总部所在地瑞士日内瓦州近期新冠疫情形势严峻，已宣布11月2日至29日期间进入半封锁状态。在此期间，公共场所禁止5人以上的集会。

世贸组织第六任总干事阿泽维多8月31日离任，提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序6月8日启动，共有8位候选人获得正式提名。由世贸组织总理事会主席、争端解决机构主席、贸易政策审议机构主席组成的总干事遴选“三人小组”，自9月7日起，与世贸组织所有成员代表分别会面并展开三轮磋商，逐步缩小候选人范围。

根据世贸组织现行规则，新总干事任命通常应采取成员协商一致的方式，即164个成员全部同意的情况下，新任总干事才能产生。不过，在特殊情况下，将总干事人选任命决定诉诸成员投票表决也可能成为最终备选方案。

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