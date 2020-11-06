中方限制澳产品？外交部回应：合理合法

人民网北京11月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持6日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，中国政府日前通过非洲第一夫人发展联合会向53个非洲国家妇女儿童和青少年捐助的抗击新冠肺炎医疗物资已全部运抵各国。你能否进一步介绍相关情况？

汪文斌：日前，中国政府通过非洲第一夫人发展联合会向53个非洲国家妇女儿童和青少年捐助抗击新冠肺炎疫情医疗物资工作顺利完成。中方克服疫情形势下国际运输受阻等困难，在4个月时间里将全部物资运抵非洲各国。在各国政府高度重视和联合会支持下，物资在各国得到分发和使用。非洲各国政府和社会各界人士对此予以积极评价，表示援助物资有助于增强非洲妇女儿童和青少年的抗疫能力，各国守望相助、团结合作对于战胜疫情至关重要。

疫情发生以来，中非双方一直相互声援，共克时艰。中方在自身面临抗疫压力情况下，通过各种渠道及时向非盟和非洲国家提供大量紧缺抗疫物资；同非方举行了6场抗疫专家视频会，分享抗疫经验；向非洲15国派遣抗疫医疗专家组，46支中国援非医疗队积极参与当地抗疫。中方还承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲等发展中国家。

这里我要强调的是，中非友好深入人心，中非友谊牢不可破。无论面临什么样的风险挑战，我们都将同非洲兄弟一道风雨同舟、砥砺前行，推动构建中非命运共同体，让中非友好的旗帜始终高高飘扬。

《北京日报》记者：我有三个涉及疫情防控的问题。第一，最近中国驻外使领馆发布通知，对来华航班乘客提出更加严格的疫情防控要求，请问有何考虑？第二，在近期发布的各项外防输入措施中，关注度最高的应该就是“双阴性”证明了，请问这方面有什么具体考虑？第三，除了“双阴性”证明，大家关注比较多的还有要求中转来华乘客要在中转地再次进行核酸和抗体检测，请问这方面的主要考虑是什么？

汪文斌：关于你的第一个问题，近段时间以来，境外疫情形势进一步恶化，中国面临的疫情输入风险持续加大。10月份境外输入病例数比9月份增长约45%，达到515例。同时，国内个别地方也先后发生局部疫情。在此形势下，借鉴一些国家做法，进一步加强来华人员远端防控工作，既是为了维护中国国内来之不易的疫情防控成果，也有利于最大程度降低来华人员自身途中交叉感染风险，进而维护大家健康安全。

关于你的第二个问题，来华乘客登机前核酸检测措施实施以来，在防范境外疫情输入中发挥了重要作用。但是，目前还没有任何一种检测手段能够达到100%的准确性。根据有关专业部门意见，血清特异性IgM抗体检测结果稳定，配合核酸检测，可大大提高对新冠病毒感染筛查的准确性，所以我们增加了血清抗体检测要求。从前期在部分国家试点的情况看，效果良好。据了解，已有国家采取了类似措施。

关于你的第三个问题，正如我前面所讲到的那样，当前境外疫情形势十分严峻，来华乘客每多在一个地方停留，就多增加了一分感染风险。从目前输入病例的情况看，有不少人在旅行前进行了核酸检测，之后又感染病毒，此类情况占输入病例的近一半。所以，在中转地增加一次检测，对疫情防控是必要的。同时，我们也建议大家，如果确有必要进行跨国旅行，要合理规划路线，尽量选择直航，避免在途中进行中转。

法新社记者：针对有报道称中方对澳大利亚输华产品采取限制措施，你可否证实或提供一些细节？

汪文斌：这两天我多次回答了有关问题。我想强调的是，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为，完全合理、合法，无可指摘。

同时，我还想告诉大家，对外开放是中国的基本国策。中国将继续秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放。中方是这样说的，也是这样做的。中国在第二届中国国际进口博览会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实，一年来中国商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平。第三届进博会在新冠肺炎疫情的特殊背景下如期举行，各国企业参展踊跃。根据世界银行发布的《2020年全球营商环境报告》，中国营商环境全球排名跃升至第31位。这些都说明中国扩大对外开放、促进互利共赢取得了实实在在的成果，是不容置疑的。

我也注意到，近期澳方一些人士对中方有关举措提出了一些质疑，有的还指责中方有关措施违反国际贸易规则等等。我要告诉大家的是，2018年以来十多个中方赴澳投资项目都被澳方以模棱两可、毫无根据的“国家安全”为由加以拒绝，包括禁止中国企业参与澳大利亚5G网络建设，甚至还包括基础设施、农牧业领域。截至目前，澳大利亚针对中国产品发起的反倾销、反补贴调查多达106起，而中国对澳大利亚产品发起反倾销、反补贴调查只有4起。到底谁在违背市场经济原则和中澳自贸协定精神？谁言行不一、破坏合作、采取歧视性措施？我想，相关事实是十分清楚的。

我们多次强调，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和前提。我们再次敦促澳方一些人反躬自省，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，为两国各领域务实合作创造良好条件和氛围。

路透社记者：澳大利亚法院周四首次在“反外国干预立法”下起诉一名65岁华裔男子。中方是否掌握该案件情况？对此有何评论？

汪文斌：我不了解该案具体情况。

至于澳大利亚所谓“反外国干预立法”，我和我的同事已多次表明立场。我要再次强调，中国一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等原则基础上发展同其他国家关系，从不、也没有兴趣干涉别国内政。

《环球时报》记者：5日，美国国务院网站发布消息称，美国务卿蓬佩奥宣布撤销将“东突厥斯坦伊斯兰运动”（ETIM）定性为恐怖组织的决定。中方对此有何回应？

汪文斌：中方对美方有关决定表示强烈不满和坚决反对。“东伊运”是联合国安理会列名的恐怖组织，也是国际社会公认的恐怖组织，长期从事恐怖暴力活动，造成大量人员伤亡和财产损失，严重威胁中国和国际地区安全稳定。打击“东伊运”是国际社会共识，也是国际反恐斗争重要内容。

美方作为“东伊运”在联合国安理会1267委员会列名的共提国，在“东伊运”恐怖主义定性问题上出尔反尔，再次暴露了华盛顿当权派在反恐问题上的“双重标准”和对恐怖组织“合则用，不合则弃”的丑恶面目。恐怖主义就是恐怖主义。美方应立即纠正错误，不要给恐怖组织“洗白”，不要为国际反恐合作开倒车。

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