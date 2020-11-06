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综合消息：欧洲多国优化医疗资源配置防控疫情

2020年11月06日16:46  来源：新华网
 

新华社法兰克福11月6日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：随着近期欧洲多国单日新增新冠确诊人数再创新高，更多欧洲国家宣布实施自春季以来的第二轮严控措施。此外，多国优化医疗资源配置，以应对可能到来的疫情“高峰”。

据世界卫生组织5日公布的数据，此前24小时欧洲地区新增新冠病例近29万例，死亡病例近5000例，病例总数达1215万余例，其中死亡近30万例。

法国卫生总署署长萨洛蒙5日说，过去24小时法国新增新冠确诊患者5.8万例；德国疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布的数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例近2万例；意大利当天新增确诊病例3.45万例；波兰卫生部当天上午说，过去24小时全国新增确诊病例超过2.7万例；瑞士、奥地利、罗马尼亚新增确诊病例均在万人左右，多国单日新增确诊病例数创新高。

意大利政府4日宣布最新防控法令，根据各地疫情严重程度，将全国各地划分为黄、橙、红三类区域，红色区域将实行最为严格的封锁令。

匈牙利、塞浦路斯、立陶宛、北马其顿管控措施升级，包括实施宵禁、关闭娱乐场所等。瑞典公共卫生局说，民众应避免参加聚会，雇主应鼓励员工在家工作。斯洛文尼亚政府则宣布延长多项现行防疫措施，以遏制新冠疫情。

希腊总理米佐塔基斯5日发表电视讲话宣布，自7日早上起，全国将进入为期三周的封锁状态，以遏制急速蔓延的新冠疫情，避免医疗系统遭受“无法承受”的压力。

为缓解部分疫情严重地区医院的压力，葡萄牙卫生部门已批准所有国家卫生医疗系统下属医院11月可暂停非紧急救治，政府也将力促全国医院间协作，优化资源配置。葡萄牙总统德索萨5日还向议会提交有关11月9日至23日进入国家紧急状态的法案。

法国卫生部长韦朗说，政府已采取增派医护人员、推迟医院非紧急治疗、跨地区转移新冠患者等措施，以减轻医院收治重症患者的压力。

波兰总理莫拉维茨基表示，该国目前要提高收治新冠患者的能力，全国目前有十余所临时医院在建，设在华沙国家体育场的第一所临时医院已开始收治患者。（执笔记者：左为；参与记者：陈俊侠、于涛、李洁、林惠芬、张章、唐霁、陈晨、于帅帅、彭立军、孙毅飞、张保平、袁亮、章亚东、郭明芳、张琪、和苗、张家伟、金晶、温新年）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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