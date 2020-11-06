全球疫情简报：希腊“封国”三周防控疫情 澳再采购两种候选新冠疫苗

新华社北京11月6日电 5日全球疫情简报：希腊“封国”三周防控疫情 澳再采购两种候选新冠疫苗

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间5日16时19分（北京时间23时19分），全球新冠确诊病例较前一日增加529256例，达到47930397例；死亡病例增加9430例，达到1221781例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间6日8时25分，全球新冠确诊病例达48580403例，死亡病例为1231558例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达9600324例，死亡病例为234876例。

新闻事件

希腊总理米佐塔基斯5日发表电视讲话，宣布自7日早晨起全国进入为期三周的封锁状态，以防控近期急速蔓延的新冠疫情，避免出现医疗系统“无法承受的”压力。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间5日20时30分（北京时间19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1045例，时隔约两个半月单日新增病例数再次超过1000例。

澳大利亚政府5日宣布，已与两种候选新冠疫苗的研发方签订协议，如果疫苗被证实安全有效，澳有望在2021年获得共计5000万剂这两种疫苗。澳总理莫里森5日介绍，根据协议，美国诺瓦瓦克斯公司将提供4000万剂新冠疫苗，美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司将提供两者合作研发的新冠疫苗1000万剂。疫苗需获澳监管机构批准后才能使用，预计能够使用的时间为明年上半年。截至目前，澳政府已与4种候选新冠疫苗的研发方签订了协议，累计购买总数约为1.34亿剂，总投入超过32亿澳元（约合23亿美元）。

美国杜克大学研究人员近期在美国《同行评议科学杂志》上发表论文介绍，他们发现新冠病毒基因组中发生的一些“沉默突变”可能起到了促进其传播的作用。这一发现或许可为防治新冠病毒感染提供新的靶标。

美国研究人员日前发布的一项研究报告显示，超级传播事件在新冠病毒传播中作用巨大。研究人员发现，将聚集人数限制在10人或以下，有助于显著减少超级传播事件，进而减少整体感染人数。

(责编：艾雯、刘洁妍)