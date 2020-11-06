开放合作，携手创造更加美好的明天

第三届中国国际进口博览会开幕式11月4日晚在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲，在社会各界引发热烈反响。大家纷纷表示，习近平主席回顾进博会走过的不平凡历程，提出各国携起手来共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，宣布了下一步中国坚定不移全面扩大开放的举措，为世界经济复苏和发展注入强大正能量。在经济全球化深入发展的今天，各国是休戚与共的命运共同体。要坚定信心、增强勇气、共克时艰，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天。

进博会联通中国和世界，成为全球共享的国际公共产品

习近平主席指出：“中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。”“经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。”

“习近平主席的主旨演讲，为疫情之下艰难复苏的世界经济注入了强大信心，为逆风前行的经济全球化指明了前进方向。”商务部副部长、中国国际进口博览会组委会办公室主任王炳南表示，当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，多边主义和经济全球化遭遇逆流，世界经济发展面临的不确定不稳定因素增多。商务部将会同各地方、各部门，全力以赴举办一届安全、精彩、富有成效的国际博览会，为推动加快形成新发展格局、构建人类命运共同体做出积极贡献。

“进博会连续举办三届，吸引力越来越大。3年来，中央企业积极参与进博会，成交额稳中有升，交易结构不断优化，交易质量稳步提高。”国务院国资委副主任任洪斌表示， 进博会不仅具备“买全球、卖全球”的采购功能，还为中央企业与世界500强和行业龙头企业等分享管理运营经验、深入开展合作创造了宝贵的机会。

聆听习近平主席的主旨演讲后，通用技术集团董事长于旭波表示，本届进博会能够如期举办，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。进博会联通中国和世界，让中外企业在更高水平的开放合作中实现更好发展。

“苏宁通过深度参与进博会，获得了更多与世界各地的协会及企业交流合作的机会。”苏宁控股集团董事长张近东表示，现在优质的海外品牌在苏宁平台上的销售持续增长，更好地满足了国内消费者对于个性化、品质化商品的需求。苏宁将乘着进博会的东风，不断增强企业的国际竞争力。

“聆听习近平主席的主旨演讲后，我们感到信心倍增。”伊利集团执行总裁张剑秋表示，中国正加快构建新发展格局，为各行业提供了非常好的发展机遇，为企业可持续发展奠定了基础。伊利现已走出国门，合作伙伴遍及五大洲33个国家。未来，伊利将继续深化全球合作。

尽管受到疫情影响，中国扩大开放的步伐仍在加快

习近平主席指出：“尽管受到疫情影响，今年中国扩大开放的步伐仍在加快。我在第二届中国国际进口博览会上宣布的扩大对外开放系列举措已经全面落实。”

“习近平主席发表的主旨演讲，为航天领域实现高质量发展、助力推动国内国际双循环相互促进指明了方向。”中国航天科工集团有限公司董事长袁洁说，开展更广范围、更深层次、更高水平的国际合作是世界航天领域的重要发展趋势，中国航天技术、产品及系统解决方案在高质量服务海外市场的同时，将积极成为“中国名片”，让世界更好地感知中国，努力为践行人类命运共同体理念、促进世界和平发展贡献力量。

上海海关关长高融昆表示：“在特殊时期举办第三届进博会，体现了我国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。”今年以来，上海海关坚持统筹疫情防控与促进外贸稳增长，用科技赋能营商环境，推动口岸通关提速。下一步，将依托进博会等开放平台，更加坚定地打造开放新高地，更加有效地促进外贸创新发展，更加有力地优化跨境贸易营商环境，积极培育外贸新动能。

“聆听习近平主席的主旨演讲，我备受鼓舞。”江苏省徐州市商务局局长张颖表示，本届进博会徐州市新增3个企业代表团，将用好进博会溢出效应，努力构建多层次、全功能、立体式的开放体系。

“本届进博会的举办展示了中国坚持扩大对外开放的决心。”戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯表示，已连续3年参展的戴姆勒，今年带来了前沿的乘用车及卡车技术，为客户提供创新的出行解决方案，进一步满足人们对美好生活的向往。

福建漳州恒丽集团董事长邵跃明说，一方面要提升研发生产经营能力，另一方面也要以更加开放的姿态，进一步增强国际交流合作，“只要矢志不移，一定能让企业发展得更快、更好。”

“习近平主席的主旨演讲，对海南把自贸港建设成为改革开放新高地注入了强大的精神动力和信心。”海南师范大学中国特色自贸港研究中心主任刘锋表示，海南自贸港建设要积极适应和融入新发展格局，发挥畅通国内国际双循环的特殊功能和链接作用，把满足国内需求作为海南发展的重要出发点和落脚点，让国人不出国门就能在海南享受到国际一流的消费产品和服务。

推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放

习近平主席指出：“各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。”“推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”“通过共同开放、共担责任，推动世界共同发展。”“完善全球经济治理规则，推动建设开放型世界经济。”

“习近平主席的主旨演讲，指明了农业对外合作的发展方向。”农业农村部国际合作司副司长彭廷军表示，当前，全球农产品市场波动震荡加剧，饥饿和贫困仍然是困扰许多发展中国家的头号问题，全球粮农治理的不稳定不确定因素增多，各国农业政策和贸易政策的协调性同向性亟待提高。这需要强化人类命运共同体理念，各国之间加强政策协调，共同为全球粮食安全做出积极贡献，实现合作共治。

“习近平主席的主旨演讲，充分体现中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的决心。”中粮集团有限公司董事长吕军说，中粮将进一步扩大与国际大粮商之间的合作，推动农产品贸易和投资自由化、便利化，为促进中外农业领域务实合作作出积极贡献。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，我们必须做好应对更多全球性挑战的准备。我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力，并与各国携手应对全球性挑战，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

上海市普陀区区长姜冬冬表示，将进一步用足用好进博会这一大平台，把对接进博会融入扩大消费、促进投资的全过程，进一步优化营商环境，推动全区经济发展迈向更高水平。

“习近平主席指出，我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。这给我们企业巨大的鼓舞和鞭策。”福耀集团副董事长曹晖表示，要在攻坚克难中不断加快高质量发展步伐，加快前沿技术成果的运用，为智能网联汽车、智慧交通的发展尽一份责任。

江西智方国际贸易有限公司总经理李建云说，作为一家以进口医疗科研设备为主的中部企业，要紧抓机遇，与进口医疗品牌进行深度交流、合作洽谈，为消费者提供更多高质量的产品与服务。

宁波博闻进出口有限公司总经理邬军听表示，习近平主席的主旨演讲为企业发展指明方向。作为一家外贸企业，期待与更多海内外客户和供应商、外贸同行、批发零售商优势互补，共同协作。

（本报记者杜海涛、高云才、余建斌、王政、刘志强、罗珊珊、黄晓慧、姚雪青、齐志明、巨云鹏、林丽鹂、刘晓宇、王珂、窦瀚洋、刘融）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 02 版）

(责编：张信凤、杨牧)