开放合作的诚意与担当（和音）

中国用实际行动和成果告诉世界，坚持正确方向，依靠万众一心的团结合作之力，就能够战胜一切艰难险阻。中国愿同各国一道，坚定信心、增强勇气、共克时艰，共同走出一条在开放中创造机遇、在合作中破解难题的共赢大道

“各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。”11月4日晚，习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，为建设开放型世界经济、促进各国共同发展指明方向。

在新冠肺炎疫情大流行使世界经济不稳定不确定因素增多的重要时刻，人类格外需要站在命运与共的高度辨析方向。“我们要致力于推进合作共赢的共同开放”“我们要致力于推进合作共担的共同开放”“我们要致力于推进合作共治的共同开放”——紧紧围绕“共同开放”主旨，深入阐释3个“致力于”，习近平主席倡导各国坚持团结合作，共克时艰。这是站立时代潮头、洞察世界大势、对人类未来发展高度负责的深邃思考。中国主张呼应了各国人民的心声，很多国家领导人积极响应。西班牙首相桑切斯表示，面对前所未有的挑战，各国应当在基于规则秩序和稳固的多边主义框架下加强对话与合作。巴布亚新几内亚总理马拉佩强调，单边主义、保护主义不是应对挑战的答案，当前我们比以往更加需要维护多边主义，加强国际合作，共同度过全球面临的困难时期。

肯取势者可为人先，能谋势者必有所成。世界经济面临二战以来最严重的衰退，化解风险挑战、共促世界经济复苏，迫切需要察势、谋势、驭势的智慧。这次疫情告诫我们，各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择。“我们要坚持合作共赢理念，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂，以各国共同利益为重，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展”“各国应该同舟共济、各尽其责，而不应该唯我独尊、损人不利己”“不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要以建设性姿态改革全球经济治理体系，更好趋利避害”……弘扬正气、闪耀真理之光的金句振聋发聩，承载着坚定不移的“共同开放”信念。国际社会普遍认为，中国主张切中当前世界经济社会发展亟须解决的重大问题，蕴含着对实现各国共同发展、增进人类共同福祉的不懈追求。塞尔维亚总统武契奇评价，中国提出的倡议理念，正体现了习近平主席常讲的，中国人历来主张“世界大同，天下一家”。

在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，中国始终以自身开放促进世界各国的相互开放、共同开放。日前举行的中共十九届五中全会，明确提出实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。中国言出必行！中国克服疫情挑战如期举办第三届进博会就是力证；中国在往届进博会上宣布的开放承诺全面落实的基础上，进一步提出建设开放新高地，促进外贸创新发展，持续优化营商环境，深化双边、多边、区域合作等四大举措，更是力证。中国持续扩大开放的大国担当，得到国际社会广泛赞誉。联合国贸易和发展会议秘书长基图伊认为，“中国在全球进口中所占比重持续增加，在未来全球经济走势充满不确定性的情况下，中国已成为世界经济的稳定之源”。

“从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。”中国用实际行动和成果告诉世界，坚持正确方向，依靠万众一心的团结合作之力，就能够战胜一切艰难险阻。当前，不论是适应疫情防控常态化还是推动后疫情时代经济复苏，都迫切需要各方拿出开放合作的诚意与担当。中国愿同各国一道，坚定信心、增强勇气、共克时艰，共同走出一条在开放中创造机遇、在合作中破解难题的共赢大道。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 03 版）

(责编：张信凤、杨牧)