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维也纳恐袭　奥政府承认安全疏忽

2020年11月06日09:24  来源：新华网
 

奥地利内政部长卡尔·内哈默4日承认，邻国斯洛伐克曾向奥方提供有关2日维也纳恐怖袭击事件凶手动向的情报，但后续“沟通出错”，未能及时阻止枪击惨案发生。

内哈默同时确认，在现场被击毙的20岁凶手是单独作案，并无其他枪手协同袭击。

【情报疏忽】

在奥地利为防控新冠疫情实施“封城”措施前数小时，一名持枪男子2日晚在首都维也纳市中心朝人群射击，致4人死亡，包括一名警察在内的23人受伤，枪手本人被击毙。警方3日确认，袭击者是拥有奥地利和北马其顿双重国籍的库伊蒂姆·法伊楚莱。

内哈默在4日的新闻发布会上说，依据现有信息，恐袭发生前“有些事出了岔子”。

内哈默说，今年7月，斯洛伐克情报部门向奥政府提供信息，显示法伊楚莱企图在斯洛伐克境内购买武器弹药未遂。然而接下来，“显然这里面沟通出了问题”。内哈默呼吁组建独立委员会调查其中“错误”。

奥地利公共安全局局长弗朗茨·鲁夫说，收到斯方情报后，奥地利联邦和地方两级情报机构作过核查，并向斯方提出一些问题。他没有说明何处出错，只说将由独立委员会调查情报处理流程是否合理合法。

路透社报道，奥地利国家安全委员会4日晚些时候批准成立独立委员会。

【一人所为】

内哈默在发布会上还修正警方先前判断，说经过查验公众上交的超过2万份手机视频资料，认定法伊楚莱2日晚系单独作案。

因案发地点多达6处，奥地利警方先前担忧仍有凶嫌在逃，曾展开大范围搜捕。

法新社报道，奥警方迄今共羁押14人，“年龄从18岁至28岁，来自少数族裔社区，一些人不是奥地利公民”。警方目前判断，这些人“可能支持”枪手犯案，但具体作用不明。

瑞士先前宣布逮捕两名关联维也纳恐袭的男子。北马其顿方面说，共3名双重国籍人员与恐袭有关。奥地利正与两国合作调查。

据已披露信息，法伊楚莱去年4月因企图前往叙利亚加入极端组织“伊斯兰国”而被判22个月监禁。他同年12月被改判缓刑，获释后接受去极端化改造。

内哈默说，法伊楚莱“完美”愚弄了改造项目执行者。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨3日说，决定释放法伊楚莱“明显错误”，“如果他没被放出来，恐袭根本不会发生”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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