王毅同哥斯达黎加外长索拉诺通电话

新华社北京11月5日电 2020年11月5日，国务委员兼外长王毅应约同哥斯达黎加外长索拉诺通电话。

王毅表示，哥斯达黎加是第一个同中国建交的中美洲国家。中方始终视哥方为真诚朋友和值得信赖的伙伴。中方愿同哥方一道，按照两国元首达成的重要共识，进一步促进双边抗疫和各领域务实合作，推动中哥战略伙伴关系深入发展。

王毅说，新冠肺炎疫情发生以来，中哥相互理解、相互支持，友谊和互信进一步加深。双方应秉持绿色发展理念，加强在气候变化、可持续发展等领域合作。中方欢迎哥方加入亚洲基础设施投资银行，支持哥方在地区事务中发挥积极作用，期待哥方明年担任中美洲一体化体系主席国后，积极促进中国同地区国家关系发展。

王毅表示，中方高度赞赏哥政府始终坚定奉行一个中国政策，这巩固了两国关系的政治基础。希望并相信哥方将继续在台湾问题上秉持公正立场，支持中国维护国家主权的正当主张。

索拉诺表示，哥斯达黎加将永远做中国在中美洲和加勒比地区最好的朋友。哥方高度重视发展对华关系，将一如既往恪守一个中国原则。明年是哥斯达黎加独立200周年和中国共产党建党100周年，双方应以此为契机，增进政治互信，深化务实合作，推动两国战略伙伴关系迈上新台阶。哥方赞赏中方努力争取2060年前实现碳中和的宣示，愿同中方共同推动包容性和绿色发展，更好造福两国人民。

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