中铁建国际签约俄罗斯圣彼得堡房建项目

签约仪式现场。 资料图片

人民网莫斯科11月5日电（记者屈佩）当地时间11月5日，中国铁建国际集团欧亚区域公司签约俄罗斯圣彼得堡阿罗城房建二期项目第二阶段，合同额为172亿卢布，继9月30日签约该项目二期第一阶段后已累计签约202亿卢布，约合人民币17亿元，这是中国铁建在俄签约的最大房建项目，也是中国铁建在圣彼得堡首个基建项目。

该项目是经济适用房，建成后将为圣彼得堡南部居民提供10000余套中小户型住房，缓解城区住房紧张问题，改善当地民生。圣彼得堡位于俄罗斯西北部，是俄罗斯的第二大城市，被称为俄罗斯的“北方首都”，项目位于圣彼得堡南部的普希金区，紧临圣彼得堡A118环线公路，距离市中心30分钟车程，交通便利，周边基础设施完备。该项目为现汇项目，采用EPC总承包模式实施，主要施工内容包括施工图设计和土建施工。项目分一期和二期，共16栋楼，销售面积约68万平米，预计于2026年底前完工。

这是铁建国际首次进入圣彼得堡基建市场。此前，铁建国际中标莫斯科地铁第三换乘线西南段项目后，接连实现了中国企业在欧洲市场上的突破，进入了设计咨询、轨道交通、高速公路、房建总承包，以及投资开发等诸多领域。在疫情全球蔓延期间，铁建国际仍保持良好持续发展势头，此次签约圣彼得堡阿罗城房建项目，是铁建国际在俄滚动发展的又一成功例证。

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