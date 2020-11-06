中国为世界经济复苏和发展注入强大正能量

第三届中国国际进口博览会开幕式4日晚在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。习近平主席的主旨演讲在国际社会引发积极反响，多国专家学者表示，习近平主席强调中国将坚定不移全面扩大开放，宣布中国全面扩大开放新举措，为世界经济复苏和发展注入强大正能量。

希腊学者、欧洲研究国际中心欧洲-中国项目负责人乔治·措戈普洛斯说，中国有效控制新冠疫情并如期举办进博会。在世界面临的不确定性、不稳定性增多的背景下，中国一如既往地支持多边主义和全球化。习近平主席在演讲中多次提到“开放”，并发出加强国际合作的信息，而国际合作是解决国际问题的基本前提。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱表示，习近平主席在演讲中强调维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，强调中国坚定不移全面扩大开放，建设开放新高地，令人赞赏。在当今世界一些地方出现自我封闭的背景下，中国坚持推进合作共赢的共同开放，推动构建人类命运共同体。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁表示，对外开放、社会经济持续发展的中国是投资的好地方。他高度评价中国为推进国际合作所做的努力，相信通过构建国内国际双循环，中国的开放政策将取得更大成功，中国树立的榜样也将推动其他国家保持开放。

哈萨克斯坦酒业协会执行主任德米特里·茹科夫认为，中国率先有效控制新冠疫情、复苏经济，极大提振了世界的信心。在疫情持续蔓延、经济全球化遭遇逆流的当下，进博会如期举办对世界意义重大。习近平主席的演讲让哈萨克斯坦企业看到中国持续扩大开放的决心，感受到中国和世界各国共同发展的真诚意愿。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，习近平主席在演讲中提到构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一方面可最大程度挖掘中国国内经济潜力，盘活14亿人口的巨大消费市场，为中国提供新的经济增长动力，另一方面可继续保持中国经济与世界经济不可分割的紧密联系，为提振世界经济发挥重要作用。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏说，习近平主席在演讲中呼吁世界各国携手致力于推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放。中国在有效控制疫情后经济复苏，令东盟国家也看到了经济复苏的希望，期待中国高水平对外开放的新举措让世界更好地分享中国的广阔市场。

斯里兰卡国际商业理事会主席拘萨罗·维克勒马纳亚克说，非常高兴看到中国如期举办第三届进博会，中国有效应对新冠疫情令人敬佩。习近平主席的演讲表明，中国希望继续向世界开放其市场，推动建设开放型世界经济。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，习近平主席的演讲体现出中国政府坚持多边主义、坚定扩大开放、与世界各国寻求共赢的决心，也展现了中国愿与各国携手共同战胜当前困难、恢复经济秩序的信心。“通过进博会我们看到，为实现可持续发展，世界各国必须站在一起，跨越差异与障碍，寻求新的发展路径。”

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学中国-阿根廷研究中心协调人尼古拉斯·达明表示，进博会的如期举办体现了中国对推进国际合作的承诺，架起了联通中国与世界的贸易桥梁，让中国与世界的合作更加紧密。进博会为包括拉美在内的世界各地区带来多重利好。

赞比亚大学发展研究中心主任威兹德姆·卡伦加表示，习近平主席在演讲中强调中国将坚定不移全面扩大开放，这对因疫情陷入困境的世界经济来说，是一个重大利好消息。中国如期举办进博会，体现出大国担当，同时也有助于推动世界经济复苏。中国坚持扩大开放，对赞比亚等发展中国家来说十分重要。

突尼斯-中国商务理事会副主席米祖尼·什图鲁说，习近平主席强调中国将进一步扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，给人带来极大信心。突尼斯企业对于中国这一广阔市场充满期待。

（新华社北京11月5日电）

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