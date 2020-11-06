在开放合作中携手创造人类更加美好的明天

“下一步，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放”。习近平主席4日晚在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，再一次发出中国开放最强音。

“这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环”“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量”……社会各界从掷地有声的话语中读出中国开放合作的坚定决心，也感受到共享共赢背后的发展机遇。

致力于共同开放 为世界经济注入活力信心

“我们要致力于推进合作共赢的共同开放”“我们要致力于推进合作共担的共同开放”“我们要致力于推进合作共治的共同开放”……三个“致力于”的提出，为处于困境中的世界经济指明方向。

欧莱雅集团董事长兼CEO安巩因疫情未到开幕式现场，但在法国通过中国同事的法语翻译，在“云端”实现“同步”观看。“习主席关于开放的讲话令人振奋。作为开放的平台，进博会如期举办，印证了中国的抗疫成果，也表明了中国对外开放的决心与互利共赢的胸襟。”

在全球经济遭受疫情重创下，中国展现了主动助力世界经济复苏的真诚愿望。安巩说，欧莱雅在中国市场表现强劲，从而助力集团在第三季度重回同比正增长，这让企业对中国市场的未来充满信心。

“中国坚持对外开放的承诺，对世界其他国家来说是一种巨大鼓舞。”瓦里安医疗首席执行官魏思韬说。瓦里安将进博会看作独一无二的平台，将癌症治疗的最新产品和技术带来展示。

经过三年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，不少企业对此深有感触。强生中国区主席宋为群说，强生去年的展品——热球囊导管射频消融产品已在中国落地，成功运用到治疗房颤手术中。

“习主席的讲话再次重申了中国愿同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望，向世界展示了中国的大国担当和博大胸怀。”上海市工商联副主席、奥盛集团董事长汤亮说。

构建新发展格局 为国内外企业带来发展机遇

新西兰纽仕兰乳业是进博会的“老朋友”。公司研发总经理罗伊·范登克表示，企业将在未来三年连续参展进博会。他将进博会看作用国内大市场撬动国内国际双循环的金钥匙：“中国是全球最有潜力的大市场，我们将在新西兰拿出6个高品质牧场，专为中国消费者服务。”

14亿人口，超过4亿中等收入群体，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元……中国的巨大市场潜力和开放诚意，深深吸引了各国企业。

“习主席提出中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机，这进一步增强我们深耕中国市场的信心。”高通公司中国区董事长孟樸说，在5G引领的新时代来临之际，我们将全力支持中国产业伙伴的产品开发、技术测试和国内外业务拓展。

服务业飞速发展的中国也成为服务贸易商眼中的“大蛋糕”。SGS是来自瑞士的检验检测专业机构，SGS中国区总裁杜佳斌说：“我们希望以公正、专业的服务，在国际和国内贸易各方之间架起信任桥梁，保障供应链顺畅，助力全球市场分享中国市场的开放机遇。”

打通两个市场和资源，国内企业也在新发展格局中不断提升竞争力。河钢集团有限公司董事长于勇说，进博会拓展了河钢的朋友圈，有助于企业把脉世界钢铁最前沿的技术、理念和发展动向。“今年我们的‘购物车’里将增加氢能冶炼技术引进，有望在绿色制造上更进一步。”

全面开放新举措 与全球各国共创美好未来

建设开放新高地，促进外贸创新发展，持续优化营商环境，深化双边、多边、区域合作……习近平主席在演讲中亮出四方面举措，再次发出开放宣言。

在商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明看来，习近平主席宣布的一系列扩大开放新举措，进一步表明中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。他认为，新起点上，中国扩大开放要打造开放“新平台”，探索开放“新领域”，培育开放“新环境”。

中国不断优化的营商环境，让包括特斯拉在内的外资企业感触颇深。“特斯拉上海超级工厂从建厂到量产，不到一年，这样的‘中国速度’让我们对在中国的发展充满信心！”特斯拉全球副总裁陶琳说。

海南自由贸易港建设正是中国不断扩大开放的鲜明写照。专耕旅游零售的帮飞客（Bonflite）海南旅游科技有限责任公司，一个月前在海口完成注册。公司CEO孙弘博说，更大开放力度、更优惠政策、更优质服务是吸引企业入驻的重要原因。“未来我们要不断探索新机遇，落地新项目。”

在重庆的团结村车站，满载货物的集装箱列车在汽笛声中驶出已成为每天的风景。全球疫情发生以来，包括渝新欧在内的中欧班列向国外运送了大量抗疫物资，成为各国携手抗疫的“命运纽带”。“接下来，我们要推动渝新欧更好地为稳外贸和建设高质量‘一带一路’服务。”渝新欧（重庆）物流有限公司总经理漆丹说。

让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场——中国的开放决心与共赢邀约让大量外资企业看到更多机遇。

“我们宣布在未来五年内，在中国新增投资4.51亿欧元！”已在中国深耕25年的德国药企勃林格殷格翰刚刚公布了在中国发展的下一个十年愿景，将加大对中国的创新战略布局。“这是我们看好中国市场的信心和行动。”勃林格殷格翰大中华区总裁高齐飞说。

（新华社上海11月5日电 执笔记者：于佳欣、魏玉坤、周蕊；参与记者：伍鲲鹏、陈子薇、有之炘、桑彤、何欣荣、杨有宗）

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