琼港澳服务业合作示范区揭牌

本报澳门11月5日电 （曹霜）海南省委统战部3日上午在澳门举办中国海南自由贸易港琼港澳服务业合作示范区、港澳台地区专业人才在海南执业管理办法推介会暨澳门海南青年企业家协会揭牌仪式。推介会上，主办方重点介绍了琼港澳服务业合作示范区、《港澳台地区专业人才在中国（海南）自由贸易试验区、海南自由贸易港执业管理办法》（以下简称“管理办法”）及其备案指引。

推介会和揭牌仪式是海南省委统战部、省港澳办落实《海南自由贸易港建设总体方案》，助力海南自贸港建设的具体行动。观澜湖集团总裁朱鼎健介绍了琼港澳服务业合作示范区建设情况。 琼港澳服务业合作示范区位于观澜湖旅游园区北部的观澜湖新城和观澜湖华谊冯小刚电影公社，建设示范区的目的是打造海南现代服务业高地，营造有利于港澳服务业集聚和发展的营商小环境。示范区通过政府支持，政策赋能，企业化运作，以企引企，以企联企，对接港澳、联通国际、促进海南自贸港与粤港澳大湾区联动发展。以旅游服务、文化服务（文化贸易）、影视服务、体育服务、金融服务（创新金融）五大产业集聚为重点，带动资源集聚、人才集聚和活动集聚，构建以产业生态为引领的全要素、多元化、产城融合、经文互动的高质量发展区。示范区除了享受海南自贸港政策外，将进一步推动教育、专业服务、数据领域、文化、金融等产业向港澳开放，并逐步落实港澳居民在购房、教育、购车等方面的同等待遇。

“管理办法”及其备案指引是中央授权、全国唯一的，在金融、建筑、规划、专利代理等四个服务领域对港澳台开放的人才政策。其最大特点是简单方便，不需通过内地的资格考试、不需互认、不需认定。备案时按照海南相关行业主管部门备案指引提供相应资料，并由本人承诺真实有效即可。备案后可以随时来海南自贸港从业。

推介会后，众嘉宾与澳门海南青年企业家协会候任会长孙伟辉共同为澳门海南青年企业家协会揭牌。

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