国家主席习近平任免驻外大使

新华社北京11月5日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：

一、免去姚敬的中华人民共和国驻巴基斯坦伊斯兰共和国特命全权大使职务；

任命农融为中华人民共和国驻巴基斯坦伊斯兰共和国特命全权大使。

二、免去程学源的中华人民共和国驻斯里兰卡民主社会主义共和国特命全权大使职务；

任命戚振宏为中华人民共和国驻斯里兰卡民主社会主义共和国特命全权大使。

三、免去邓励的中华人民共和国驻土耳其共和国特命全权大使职务；

任命刘少宾为中华人民共和国驻土耳其共和国特命全权大使。

四、免去谈践的中华人民共和国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国特命全权大使职务；

任命赵志远为中华人民共和国驻埃塞俄比亚联邦民主共和国特命全权大使。

五、免去杨小茸（女）的中华人民共和国驻马达加斯加共和国特命全权大使职务；

任命郭晓梅（女）为中华人民共和国驻马达加斯加共和国特命全权大使。

六、免去王卫的中华人民共和国驻圣多美和普林西比民主共和国特命全权大使职务；

任命徐迎真（女）为中华人民共和国驻圣多美和普林西比民主共和国特命全权大使。

七、免去金红军的中华人民共和国驻几内亚比绍共和国特命全权大使职务；

任命郭策为中华人民共和国驻几内亚比绍共和国特命全权大使。

八、免去崔启明的中华人民共和国驻白俄罗斯共和国特命全权大使职务；

任命谢小用为中华人民共和国驻白俄罗斯共和国特命全权大使。

九、免去田二龙的中华人民共和国驻亚美尼亚共和国特命全权大使职务；

任命范勇为中华人民共和国驻亚美尼亚共和国特命全权大使。

十、免去段洁龙的中华人民共和国驻匈牙利特命全权大使职务；

任命齐大愚为中华人民共和国驻匈牙利特命全权大使。

十一、免去黄星原的中华人民共和国驻塞浦路斯共和国特命全权大使职务；

任命刘彦涛为中华人民共和国驻塞浦路斯共和国特命全权大使。

十二、免去宋昱旻的中华人民共和国驻特立尼达和多巴哥共和国特命全权大使职务；

任命方遒为中华人民共和国驻特立尼达和多巴哥共和国特命全权大使。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)