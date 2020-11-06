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在开放中创造机遇 在合作中破解难题

——论习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上主旨演讲

本报评论员

2020年11月06日07:33  来源：人民网－人民日报
 

新冠肺炎疫情使世界经济不稳定不确定因素增多，但中国扩大开放的步伐仍在加快，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。

11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。习近平主席强调各国要携手致力于推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放，宣示中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动世界经济复苏，为国际社会注入更多正能量。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。“开放带来进步，封闭必然落后。”世界上的有识之士都认识到，经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济发展提供了强劲动力。这次疫情告诫我们，各国是休戚与共的命运共同体，重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择。面对各种全球性问题，只有积极推动开放合作，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，才能实现共同发展。

开放合作是增强国际经贸活力的重要动力，是推动世界经济稳定复苏的现实要求，是促进人类社会不断进步的时代要求。面对逆风和回头浪，为了共同建设一个更加美好的世界，各国应该坚持要开放不要封闭、要合作不要对抗、要共赢不要独占，拿出更大勇气，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。习近平主席提出的推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放的倡议，把握世界经济大方向，顺应开放合作大势，对于引领世界经济沿着正确轨道向前发展、推动世界经济复苏具有重要意义。

面对国内外发展环境发生的深刻复杂变化，中国坚定站在历史正确的一边，坚持在更高起点上推进改革开放，坚定不移维护和引领经济全球化，推动构建人类命运共同体。党的十九届五中全会对我国“十四五”时期发展作出全面规划，提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是适应新形势新要求作出的重大决策，必将为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。正如习近平主席所强调的：“这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”中国在确保防疫安全前提下如期举办进博会这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。面向未来，中国开放的大门只会越开越大，中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能，中国将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享。

习近平主席强调：“当前，世界经济发展面临严峻挑战，我们要坚定信心、增强勇气、共克时艰。”秉持人类命运共同体理念，把握发展大势，胸怀共同未来，坚持多边主义、走团结合作之路，以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，创造人类更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 01 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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