韩正出席第三届中国国际进口博览会开幕式

新华社上海11月5日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正4日在上海出席第三届中国国际进口博览会开幕式。

开幕式上，国家主席习近平通过视频发表主旨演讲。韩正和国务院副总理胡春华、上海市委书记李强在上海线下会场，有关国家领导人和国际组织负责人在线上会场，通过线上线下结合方式共同出席开幕式。21时25分许，韩正宣布第三届中国国际进口博览会开幕。

胡春华主持开幕式。巴基斯坦总统阿尔维、南非总统拉马福萨、智利总统皮涅拉、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、塞尔维亚总统武契奇、西班牙首相桑切斯、巴布亚新几内亚总理马拉佩、匈牙利总理欧尔班、联合国贸易和发展会议秘书长基图伊、世界卫生组织总干事谭德塞、世界知识产权组织总干事邓鸿森、世界贸易组织副总干事易小准先后发表视频致辞。

开幕式开始前，韩正和胡春华、李强前往上海国家会展中心展览厅巡馆。在与参展企业负责人互动交流时，韩正表示，中国是全球最具潜力的大市场，欢迎各国企业积极开拓中国市场，共享中国大市场机遇。欢迎各国投资者来华投资兴业，希望跨国公司加大在中国的投资力度，为推动建设开放型世界经济作出贡献。

中国国际进口博览会组委会成员单位、中央有关部门负责同志，各省（区、市）负责同志，外国驻华使节、国际组织驻华代表，有关企业、智库和商协会代表等约650人，在上海线下会场出席开幕式。

中国国际进口博览会由商务部和上海市人民政府共同举办，已经成功举办两届。第三届进博会是疫情防控常态化条件下我国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会，将举办100多场配套活动，为推动世界经济复苏提供中国机遇。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 02 版）

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