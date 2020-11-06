初心不改 携手同行（大使随笔）

斐济是第一个同新中国建交的太平洋岛国。1975年11月5日，中斐两国正式建立外交关系，掀开了双边关系史上的新篇章。今年，中斐两国迎来建交45周年。四十五载时光洗礼，中斐友谊取得令人欣慰的成果，两国关系处于历史最好时期。

45年来，中斐两国高层交往密切，政治互信不断增强。在两国领导人的引领下，双方多层次、全方位政治交往不断深入开展。斐济在涉及中国核心和重大利益问题上始终给予中国坚定支持，中国也始终支持斐济在国家发展上所作出的努力。2018年11月，国家主席习近平同包括斐济政府代表在内的建交太平洋岛国领导人举行集体会晤，就深化中国同太平洋岛国关系交换看法，一致同意将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开创全方位合作新局面。

45年来，两国经贸领域互利合作成果丰硕。2017年5月，斐济总理姆拜尼马拉马出席在北京举行的首届“一带一路”国际合作高峰论坛，表示斐方支持“一带一路”倡议，期待着同中方在“一带一路”建设框架内合作。2018年11月，中斐两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，致力于推动构建人类命运共同体，实现共同发展繁荣。多年来，中方向斐方捐赠了车辆、农机具、办公设备等多批物资，帮助斐济修建医院、水电站、公路、体育场、友谊桥等设施，实施农村电网改造、蘑菇培养、水稻种植等一大批无偿援助、优惠贷款和技术合作项目，成果惠及斐济民众生活各个方面，给当地人民带来了实实在在的好处。

45年来，双方日益丰富的人文交流拉紧了两国人民感情的纽带。中国在斐济设立了南太地区首个孔子学院。“文化中国·四海同春”等艺术团在斐济成功演出，中国旅游文化周及美食节活动成功举办。“和平方舟”号医院船两次来斐，为1万多名斐济患者提供了人道主义医疗服务。约300名优秀斐济学生获得中国政府奖学金，赴华接受学历教育，成为中斐两国友谊的使者。

2020年是特殊的一年，新冠肺炎疫情席卷全球。中斐携手抗击疫情，进一步深化了双方友好合作。在中国人民抗击疫情的艰难时刻，斐济政府和人民给予中国坚定声援和支持。疫情给斐济带来巨大公共卫生压力，中国第一时间伸出援手，向斐济提供物资援助，帮助斐济筑牢疫情防控防线。

中斐友谊历经45年风雨，双方初心不改，始终携手同行。我相信，在双方各界共同努力下，两国各领域交流合作成果将会更加丰硕，中斐关系将成为中国与太平洋岛国互利合作的典范。

（作者为中国驻斐济大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 03 版）

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