展览规模更大

老朋友升级产品 新朋友纷至沓来

本报记者 齐志明

第三届进博会开展首日，食品及农产品展区内，融合新西兰乳品和中式餐饮概念的奶酪虾滑、奶酪核桃糕点等面点，引来参观者尝鲜。“我们今年参展面积较去年翻了一番，展品更丰富了，明年的参会合同也签好了。”乳制品企业恒天然大中华区首席执行官周德汉说。

各国企业踊跃参展，药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分参展。不少参展的世界500强及龙头企业都是“老朋友”，带来了升级的新展品。连续三次参展的疫苗公司赛诺菲巴斯德集中展示了多款全球首创的疫苗产品。“我们今年首次提出对中国未来城市智慧公共卫生体系的整体构想，实景展示从监测、预警、响应和防控四个维度设计、开发的三大创新解决方案。”赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平说。

本届进博会还吸引了数十家“新朋友”，扩大进博会“朋友圈”。在消费品展区，第一次亮相进博会的历峰等行业巨头，对中国消费升级带来的机遇满怀期待。

展品水平更高

全球首发抢先看 中国首展受欢迎

本报记者 罗珊珊

仅需5分钟就可以完成充气安装，既拥有充气皮划艇便携、易运输的优点，又具备专业皮划艇的竞速高性能。在11月5日上午举行的第三届进博会新品发布会上，综合体育用品集团迪卡侬全球首发了一款充气皮划艇新品。

“进博会为全球企业搭建了洽谈磋商的国际平台，我们相信在这里发布新品一定可以吸引更多潜在合作伙伴，实现共赢发展。”迪卡侬中国副总裁王亭亭介绍，去年进博会上，迪卡侬带来的全球首发新品自动盘点机器人“迪宝”目前已成功进驻中国数十个城市，受到消费者广泛欢迎。

丰田氢燃料电池商用车柯斯达、米其林轮胎智能自修复方案、沃尔沃电动轮式挖掘机、ABB无人机载天然气泄漏检测解决方案……进博会现场，众多企业携带新产品、新技术、新服务进行全球首发、中国首展，进博会正拥抱八方来客，成为全球企业合作沟通、携手共进的大舞台。

办展方式更多

精准对接供需 定向推介产品

本报记者 黄发红

进博会开展第一天，电梯企业奥的斯的展台上观众来来往往，直接搭建在展台上的电动扶梯不时有客户前往体验。

“我们对中国经济发展的前景十分看好。”奥的斯中国总裁郑培明表示，中国的数字化发展十分迅速，电梯行业可以很快地在这个环境中应用新技术。

“进博会是一个展示新服务、了解新趋势、与行业客户交流新需求并实现贸易对接的专业平台，对公司业务拓展有很大帮助。”德国莱茵TUV大中华区产品服务事业群副总裁夏波表示，借助进博会平台，TUV莱茵在电力设备出口、海外输变电工程项目等诸多专业领域达成战略合作，获得了更多参与项目的机会。

开展多渠道精准招商，举办多场招商路演和供需对接会，定向推送展品信息，重点邀请有采购意向的采购商，吸引约40万专业观众报名注册……本届进博会的专业化办展方向更加凸显。

特色展区更新

防疫专区首登场 抗疫产品引关注

本报记者 申少铁

“从采样到出结果，只需要两个小时左右，每天最多可单独检测2000个样本！”进博会开展首日上午，赛默飞世尔科技市场经理李宁军向参观者展示公司的移动核酸检测实验室。这是一个由集装箱改造而成的方舱实验室，里面安装了核酸检测设备，舱外采样，舱内检测。实验室平时可以通过货车运输，快速到达疫情散发地，协助当地进行核酸检测。

方舱实验室面积不大，如何保障检测安全可靠？李宁军介绍，舱内设置了多个负压空间，通过透明传递柜传送样本，人与样本严格分离，避免样本污染，确保样本检测的每一步都科学可靠，同时最大限度保障检测人员的安全。

本届进博会结合全球热点和行业发展趋势，新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等4个专区，成为本届进博会的特色之一。体外膜肺氧合机、呼吸机、医用防护装备、检测分析仪器、负压救护车、疫苗产品……不少企业亮出了自己的抗疫利器。

辉瑞生物制药集团展柜内的一款13价肺炎球菌多糖结合疫苗产品也受到关注，集团还展示了20价肺炎球菌多糖结合疫苗的最新研究成果。

溢出效应更强

让展品变商品 让展商变投资商

本报记者 曹 平 赵展慧

进博会开展首日上午，位于技术装备展区的西门子展位不时传来阵阵交谈声，在这里，中国能建所属葛洲坝国际公司与西门子能源公司成功签订意向采购协议，中国能建将采购燃气联合循环电站等一批项目的燃气轮机和汽轮发电机。“进博会对中国企业贯彻新发展理念、中国经济走高质量发展之路起到重要促进作用。”中国能建党委书记、董事长宋海良说，进博会展现出了越来越强的溢出效应。

“我们在首届进博会签约的欧洲污水处理设备，现在已经惠及中国老百姓。”宋海良说，广东省开平市新美净水厂去年底装上了新设备，污水污泥处理能力提高了50%，占地面积反而大大减少。

让展品变商品，让展商变投资商，本届进博会出台了更多措施加速成交，进一步扩大进博会的溢出效应。比如新增了允许展品在展会结束后，转入特殊监管区开展跨境电商业务等6项支持措施。另外，上海搭建的“6天+365天”交易服务平台，今年又新增7个，达到56个，为参展商的优质产品进入中国市场提供全方位交易促进服务。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 05 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)