外交部回应暂停部分国家人员来华

人民网北京11月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持5日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：你如何看待“一带一路”国际合作为沿线国家抗击疫情、改善民生发挥的作用？

汪文斌：“一带一路”倡议提出7年多来，已经成为广受欢迎的国际公共产品和规模最大的合作平台。共建“一带一路”致力于打造更多惠及当地老百姓的项目。中方已经同138个国家签署了“一带一路”合作文件，共同开展了2000多个项目，解决了成千上万人的就业。新冠肺炎疫情期间，很多“一带一路”项目为促进当地经济社会恢复作出了积极贡献。

本月3日，“2020·中国企业海外形象高峰论坛”发布了《中国企业海外形象调查报告2020·“一带一路”版》，对亚、非、欧等12个“一带一路”伙伴国家的调查结果显示，78%的受访者对中国企业的评价较高。有七成和超过六成受访者积极评价中国企业助力当地抗击疫情和减贫的表现。60%的受访者对中国企业采取的抗疫举措印象最深刻的是“把企业员工生命健康放在第一位”。超过一半的受访者认为中国企业改善了本国基础设施，为本国教育、医疗、卫生发展提供了支持。

中方将继续同合作伙伴一道，秉持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的原则，推动“一带一路”国际合作，进一步为各国和各国人民带来实实在在的好处。

彭博社记者：中国宣布致力于让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。与此同时，中国准备禁止进口澳大利亚铜矿、食糖，对澳红酒采取限制措施，阻碍澳木材和大麦输华。中方采取的行动如何才能与中方传递的信息相符？

汪文斌：很高兴你关注昨天习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表的主旨演讲。中国在确保防疫安全前提下如期举办进博会这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。正如刚才你提到的，习近平主席在演讲中指出，中国将坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。这不仅是表态，也是中国的实际行动。第三届进博会尽管是在新冠肺炎疫情的特殊背景下举行的，但是世界500强参展企业规模与往届相同，而且各方参展面积还有进一步扩大，这都说明中国的对外开放与合作在不断向前推进。

至于你提到的澳大利亚有关产品对华出口的问题，我们也多次回答过类似问题。中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，这符合中国法律法规和国际惯例，保障了国内相关行业的合法权益和消费者安全，也符合中澳自贸协定的有关规定。

这里我想重申，一个健康、稳定的中澳关系，符合两国人民的根本利益。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。我们希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，能够推动中澳关系早日重回正轨。

总台国广记者：据报道，科特迪瓦独立选举委员会3日宣布，现任总统瓦塔拉以94.27%的得票率在大选中胜出。同时，科选举过程中出现一些暴力事件，引起国际社会关注。中方对此有何评论？

汪文斌：中方关注科特迪瓦总统选举。我们注意到科独立选举委员会宣布的初步计票结果，以及西非国家经济共同体、非盟等非洲地区组织的有关表态。中方相信科特迪瓦人民有能力、有智慧维护国家稳定和发展。中方愿同科方加强各领域合作，推动两国友好合作关系不断发展。

法新社记者：中国驻英国、比利时和菲律宾使馆宣布暂停在这些国家人员持目前有效中国签证及工作类、私人事务类和团聚类居留许可入境中国，这一举措是否会扩大到其他国家？

汪文斌：中国驻有关国家使馆发布的通知已经明确说明，这是中方为应对当前疫情不得已采取的临时性措施。

中方借鉴多国做法，根据疫情形势变化调整对有关人员来华的做法。这合情合理，符合国际惯例，相信也能够得到大家的理解。

根据疫情形势变化，中国驻有关国家使馆将及时发布通知，你可以保持关注。

彭博社记者：你提到近期经常被问及澳大利亚相关的问题，我同意，我本人几天前也在问。考虑到中方近期对澳采取的行动，我想弄明白中国市场的对外开放是否是有条件的。如有，条件是什么？

汪文斌：正如我刚才回答你问题时所指出的，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，这符合中国法律法规和国际惯例，也符合中澳自贸协定的规定。中方扩大对外开放、推进对外合作取得了实实在在的成果，是不容置疑的。

法新社记者：针对有报道称中方对澳大利亚输华产品采取限制措施，澳大利亚贸易部长呼吁中方展现更多透明度。你能否证实并透露更多中国对澳输华产品采取的具体措施？

汪文斌：我刚才已经回答了有关问题。

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