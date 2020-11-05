全球疫情简报：俄乌单日新增病例创新高 多位外国高官感染新冠

新华社北京11月5日电 4日全球疫情简报：俄乌单日新增病例创新高 多位外国高官感染新冠

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间4日16时（北京时间4日23时），全球确诊病例较前一日增加436068例，达到47362304例；死亡病例增加7084例，达到1211986例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间5日7时24分，全球新冠确诊病例达47938578例，死亡病例为1222073例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达9472548例，死亡病例为233596例。

新闻事件

据俄罗斯防疫指挥部4日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例19768例，创下新高，累计确诊1693454例；新增死亡病例389例，也创新高，累计死亡29217例。俄卫生部长助理库兹涅佐夫表示，俄卫生部门正采取一切措施防止疫情蔓延，目前的问题是医院超负荷运转及医务人员短缺。

据乌克兰卫生部4日消息，过去24小时该国新增确诊病例9524例，创疫情以来单日新增病例数最高纪录，累计确诊420617例；累计死亡7731例；累计治愈176404例。乌卫生部长斯捷潘诺夫4日说，乌抗击新冠病毒咨询中心2日开通以来已接到超过1万个咨询电话，乌卫生部将协调各州政府和专家共同处理市民提出的各类问题。为抑制疫情快速恶化势头，政府将考虑加强周末隔离措施，限制餐饮和娱乐场所营业时间和服务方式，部分场所将关闭。

罗马尼亚交通、基础设施和通信部长博德4日说，他本人新冠病毒检测结果呈阳性，正在家中隔离。博德在社交媒体上说，他4日白天接受定期新冠病毒检测，当晚收到检测结果呈阳性的报告。他说，自己目前没有出现症状，“相信一切会好起来”。

保加利亚外交部4日说，由于副外长杜伊科夫新冠病毒检测结果呈阳性，副总理兼外长扎哈里埃娃当天开始自我隔离。

泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷4日在首都曼谷附近的暖武里府说，正在泰国访问的匈牙利外交与对外经济部长西亚尔托确诊感染新冠病毒。

南澳大利亚大学日前发布公报说，该校研究人员与意大利同行发现，一种β受体阻滞剂有助于抑制肺癌扩散，也可能有潜力治疗新冠。相关论文已发表在《免疫学前沿》上，他们呼吁通过临床试验来验证上述研究。

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