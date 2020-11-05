我国设立十个进口贸易促进创新示范区

本报上海11月4日电 （记者罗珊珊）4日，商务部外贸司司长李兴乾在国家会展中心（上海）介绍，在第三届进博会盛大开幕之际，商务部、发展改革委、财政部、人民银行、海关总署、市场监管总局、外汇局、药监局、进出口银行等9部门和单位宣布，在全国设立10个进口贸易促进创新示范区，包括：上海市虹桥商务区、辽宁省大连金普新区、江苏省昆山市、浙江省义乌市、安徽省合肥经济技术开发区、福建省厦门湖里区、山东省青岛西海岸新区、广东省广州南沙区、四川省天府新区、陕西省西安国际港务区。这10个示范区，覆盖东中西部和东北老工业基地，囊括海陆空港，体现了中国进口发展的动力和潜能。

近年来，中国不断降低关税总水平，提升贸易便利化，扩大进口取得积极成效。中国国内市场空间广阔、潜力巨大，中等收入群体超过4亿人，人民群众对美好生活的要求不断提高，进口规模占全球比重持续提升。据世贸组织数据，今年上半年，中国进口占全球份额达11.3%，较去年同期提高0.8个百分点，创历史新高。中国进口对全球经济复苏的促进作用显著增强。

据了解，示范区有两大功能定位。一是“贸易促进”，即促进口、促产业、促消费；二是“贸易创新”，即政策创新、服务创新、模式创新。李兴乾表示，今年以来，新冠肺炎疫情肆虐，世界经济遭受严重冲击，贸易形势复杂严峻，中国政府依然坚定不移推动进口贸易促进创新示范区培育工作，积极主动扩大进口，充分展示了中国深化对外开放、倡导贸易自由化的坚定决心。着眼于新一轮高水平对外开放，商务部将持续实施一系列政策举措，推动扩大先进技术、设备和服务进口，支持改善民生相关产品的进口，支持发展进口新业态，优化进口商品营销模式、提高监管便利化水平，支持示范区开创进口贸易创新发展新局面。

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 13 版）

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