坚持走多边主义道路（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）

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多边主义体现平等、互利、开放原则，对于维护全球发展和稳定具有重大意义。中国不仅积极倡导多边主义，而且以实际行动践行多边主义，为推动各国加强互利合作、践行多边主义提供中国方案、贡献中国智慧，是当今世界支持多边主义的重要力量。

在联合国成立75周年系列高级别会议上，习近平主席发表重要讲话，回顾联合国走过的不平凡历程，重申对多边主义的坚定承诺，强调要树立命运共同体意识和合作共赢理念，阐明始终做多边主义的践行者、坚持走多边主义道路的中国主张。当今时代，人类应对更加严峻的全球性威胁和挑战，尤其需要践行团结合作、携手同行的多边主义。中国一直是国际合作的倡导者和多边主义的支持者、践行者。习近平主席在多个国际场合强调多边主义与多边合作的重要性，深刻阐述多边主义对当前全球发展和稳定的重大意义，为推动各国加强互利合作、践行多边主义提供中国方案、贡献中国智慧。

多边主义体现人类历史发展的正确方向

多边主义与多边外交活动密切相关。多边主义倡导国家间开展国际合作，通过协商解决国际问题、处理各种涉及和平与发展的矛盾冲突。20世纪90年代以来，随着两极体系瓦解，世界格局发生深刻变化调整，多边主义快速发展，国际组织和多边机制趋于活跃，新兴市场国家和发展中国家在参与经济全球化过程中拓展了发展空间。

多边主义体现平等、互利、开放原则，强调通过对话方式解决分歧、调整各方关系，以协商确定合作内容和方向，在共同利益基础上开展合作，力求在最大程度上照顾各方利益关切。多边主义反对排他性、歧视性关系。参与多边机制或国际组织的成员应遵守依据规则形成的决议，通过互动实践，利用从全球到区域的多边框架和机制实现合作目标。

随着经济全球化深入发展，全球性、地区性议题不断增多，多边主义不仅是一个合作工具，而且逐步成为多方参与全球和地区治理的重要方式，即以协商、对话等方式处理公共问题和区域性复杂问题。面对新冠肺炎疫情对人类生命健康和经济社会发展带来的威胁和冲击，大多数国家坚持多边主义，加强团结协作，共同抗击疫情，合作推动世界经济复苏。二十国集团领导人特别峰会、第七十三届世界卫生大会视频会议等的召开，都见证了国际社会携手为应对全球性威胁作出的努力。

习近平主席指出：“这场疫情启示我们，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里”“经济全球化是客观现实和历史潮流”。全球性威胁需要强有力的全球性应对，任何国家都无法独自应对，也不可能独善其身。然而，在大多数国家加强合作、共同应对危机的关键时刻，有的国家却奉行保护主义和单边主义，退出一些全球合作机制，致使经济全球化遭遇逆流，全球产业链、供应链遭受冲击。面对经济全球化大势，奉行单边主义、保护主义违背历史发展规律，注定行不通。我们不能人为割裂各国间联系，也不能回避经济全球化带来的挑战，而要坚持多边主义和国际关系民主化，坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动建设开放型世界经济。

坚持多边主义是顺应人类生产方式、交往方式变革的必然选择，是应对日益严峻复杂的全球性威胁、维护人类共同家园的必然选择，已经成为国际社会广泛共识。无论现在还是未来，多边主义在维护世界和平与发展中都占据重要位置、凸显重要价值。

多边主义是维护和平、促进发展的有效路径

习近平主席指出：“多边主义是维护和平、促进发展的有效路径。”共商共建共享的全球治理观、构建全球伙伴关系网络、构建人类命运共同体等一系列具有鲜明中国特色的外交理念和实践，与多边主义相互联系、相辅相成，体现重要理念创新，有力推动人类和平发展事业不断前进。

多边主义符合全球治理体系变革需要。随着全球性挑战增多，加强全球治理、推进全球治理体系变革成为大势所趋。共商共建共享的全球治理观主张国家不分大小、贫富、强弱，都是国际社会的平等成员，要通过充分协商形成全球治理体系变革方案的共识。习近平主席指出：“要弘扬多边主义，其核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。”中国秉持共商共建共享的全球治理观，积极参与全球治理体系改革和建设，多边主义是中国参与全球治理所坚持的行为准则。

多边主义与构建全球伙伴关系网络的精神相互贯通。中国提出构建全球伙伴关系网络的重要主张，深受国际社会认可和欢迎。习近平主席提出：“走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏，不搞以邻为壑、恃强凌弱的强权霸道，妥善管控矛盾分歧，努力实现持久和平”。中国本着对话不对抗、结伴不结盟的思路广交朋友，同100多个国家建立了不同形式的伙伴关系。中国提倡的伙伴关系具有寻求和平合作、坚持平等相待、倡导开放包容、强调共赢共享的鲜明特征，与多边主义强调的平等性、开放性、合作性等相互贯通。

多边主义有利于推动构建人类命运共同体。习近平主席指出：“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”基于对世界大势的科学研判，习近平主席提出了推动构建人类命运共同体的重要倡议。多边主义之所以能够成为时代潮流，与世界各国利益交融、命运与共的时代背景密切相关。多边主义的精神实质、实现路径与推动构建人类命运共同体的丰富内涵、长远目标等相互连通、形成支持。多边主义在国际社会得到深入贯彻，有利于推动构建人类命运共同体。

中国是维护和践行多边主义的重要力量

中国不仅积极倡导多边主义，而且以实际行动践行多边主义，成为当今世界支持多边主义的重要力量。在抗击新冠肺炎疫情中，中国积极开展抗疫国际合作，坚定支持联合国和世界卫生组织发挥领导作用，积极协调国际社会的抗疫合作行动，始终以责任担当践行多边主义。习近平主席关于多边主义的重要论述，为维护和践行多边主义指明了方向。

中国重视在联合国、世界贸易组织、二十国集团等多边组织框架内发挥建设性作用，提出全球和地区治理的中国方案。联合国是当今世界最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是实践多边主义的重要平台。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用；支持联合国、世界贸易组织、世界卫生组织等朝着更有利于推动多边主义的方向改革，支持增强多边贸易体制的权威性和有效性，主动参与全球发展的多边议程，在应对世界经济衰退、全球气候变化、重大传染性疾病、恐怖主义等方面发挥重要作用。

在区域合作方面，中国不断探索新的合作模式，与俄罗斯等国家共同建立上海合作组织。习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上提出发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，赋予“上海精神”新的时代内涵，丰富了多边合作的理念。中国与东盟和东亚邻国共同建立“10+1”“10+3”合作机制，推动地区自由贸易体制不断升级；与非洲、拉丁美洲国家建立更为务实的对话平台，与中东欧国家发展“17+1”合作框架，为不同地区发展与合作的进一步提升和拓展创造了条件。

在多边框架内，中国特别倡导开放、包容、透明的合作议程，不搞封闭排他的小圈子，而是欢迎更多国家加入和参与。中国作为上合组织、金砖国家、二十国集团、亚信会议等重要机制峰会的主办国、主席国，成功举办多场元首会议，召开“一带一路”国际合作高峰论坛、举办中非合作论坛领导人峰会、召开亚洲文明对话大会等，积极开展多边主场外交，凝聚广泛合作共识，探索区域大合作的新模式、新路径。在全球抗击疫情过程中，中国充分表明支持世界卫生组织、支持多边主义的坚定态度，呼吁加强应对疫情多边合作。

共建“一带一路”是践行多边主义的重要平台。习近平主席强调：“中国提出‘一带一路’倡议，是对多边主义和国际合作的重要贡献。”“一带一路”大大扩展国际合作的思路和空间，成为不同国家平等参与、发挥优势，维护多边主义和自由贸易格局的合作平台。共建“一带一路”，通过探索合作共赢的新思路、新模式，实现共同发展、共同繁荣，体现的正是大家的事情由大家商量着办的多边主义。

历史车轮滚滚向前，谁都无法阻挡。世界各国共同生活在一个地球村里，这决定了各国利益交融、命运与共，维护和坚持多边主义是顺应世界大势的正确选择。中国将始终站在历史正确的一边，沿着和平发展道路坚定不移走下去，继续积极倡导和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，为创造世界更加美好的未来作出更大努力。

（作者为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长）

《 人民日报 》（ 2020年11月05日 09 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)