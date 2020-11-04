线上线下融合新模式为中日两国在进博会上创造更多合作

人民网北京11月3日电（张靖 玄番登史江）第三届中国国际进口博览会即将在上海召开，目前准备工作正在有序推进中。尽管受新冠疫情影响，境外航线有一定限制，但在日本参展企业统筹部门日本贸易振兴机构（以下简称JETRO）的协调下，参展日本企业数量达到156个企业和团体，与去年相比基本没有变化。对于希望在中国市场大展拳脚开疆拓土的日本中小企业来说，能够吸引中国全国各地买家齐聚一堂的进博会极具影响力，这已成为一个不争的广泛共识。

日本馆占3展区

JETRO今年在食品及农产品、医疗器械及医药保健、服装服饰及日用消费品三个展区分别设置了日本馆，此外为了帮助新冠疫情下因国际航线限制无法到场的日本企业，JETRO最大限度有效利用先进的数字技术及在线商洽工具，打造线上“线上展馆”，让企业身在日本也能进行商务磋商。另外日本的各家参展商也配备了翻译人员，为线上洽谈做了万全的准备。

在今年的新情况下，JETRO还做了新尝试。他们与中国电商巨头阿里巴巴、京东合作，首次通过“线上+线下”的模式开设了“Japan Mall 日本酒馆”和“Japan Mall 日本生活馆”，参展者拿出手机对着展出商品上的二维码扫一扫就可以购买。此外，为了推进商业对接，推动企业与参展者之间的B2C日本产品和商品销售，JETRO还下了很多功夫，比如使用非接触型的3D屏幕进行商业提案，通过直播加强与现场参展者的互动交流，启用中国本土网络大咖在线进行商品介绍，通过最先进的人脸识别工具对参展者的数量、类型、喜好等数据进行收集分析等。

日本馆（食品及农产品展区）概念图（JETRO上海供图）

食品及农产品展区：让买家一眼发现自己的“心头好”

今年的进博会中，食品及农产品展区的日本参展企业和团体总共有116家，其中新参展企业和团体达到69家，从北海道到冲绳，由北到南覆盖了日本各地域，参展商品有水产品、大米、饮料、酒精饮品、点心、零食等，囊括了多个品类。今年展区打破了以往“1个公司1个房间”的形式，将1300平方米的展区开放地呈现出来，以提高对买家的吸引力。此外今年由于跨国航班限制等原因，该展区未能到上海参展的企业、团体，全都采取了线上参展的模式，场馆内设置的平板电脑可检索出展出商品的详细信息，同时买家还可以使用洽谈预约系统与身在日本的负责人实现在线洽谈。为了提供舒适的磋商环境，展区内还设置了隔间供买家使用。

在线洽谈用隔间（JETRO上海供图）

医疗器械及医药保健区：中日关注的重点领域

本次医疗器械及医药保健区共有40家日本企业、团体参展。其中23家是去年的“老朋友”。JETRO上海的一位负责人说：“所有的企业在上一次展会中都取得了非常满意的洽谈成果，所以才会‘新朋友变老朋友’。”

JETRO在该展区充分利用虚拟技术，展示参展企业的产品视频及商品介绍手册等，展示内容以中日两国共同面对的社会问题，如养老、健康、防疫卫生等为主。该展区也设置有线上展区，只要扫描二外码登录VR展示系统，就可以现场使用视频电话及预约功能进行在线商洽预约。

服装服饰及日用消费品区：先进数码技术带来崭新体验

在服装服饰及日用消费品区有两个日本展区——“Japan Mall 日本酒馆”、和“Japan Mall日本生活馆”。“Japan Mall 日本酒馆”主要展示日本各地的名酒、酒具；“Japan Mall日本生活馆”主要展示将传统工艺与现代设计相融合的匠人日用品及化妆品等。所有的展出商品均通过Japan Mall业务在中国主要电商平台销售，只要扫描展出商品上的二维码就可以现场购买。此外还引入了互动展示模式，通过直播将日本的酿酒厂、百货店等制造制造商和销售商连接起来，展示匠人的制作现场，用直观的方式呈现产品魅力。

第三届进博会将取得怎样的成果？对此JETRO上海的一位负责人表示，数字展馆概念的展览会对于JETRO来说是个崭新的尝试，今年将努力为线上展商提供与线下商洽等量的信息，期待今年收获与往年一样的盛况。对于进博会对中日两国经济合作、后疫情时代下日本对日本经济产生的意义，该负责人表示：“在疫情导致境外航线受限的大背景下，利用线上商洽等数字技术模式为日中两国创造营商机会，在维持乃至推动两国经济合作方面具有重要价值。”

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