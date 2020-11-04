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联合国：利比亚冲突双方就停火协议执行条款达成一致

2020年11月04日13:41  来源：新华网
 

新华社突尼斯11月3日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：联合国官员3日在利比亚南部城市古达米斯宣布，利比亚冲突双方就此前签署停火协议的执行条款达成一致。

利比亚冲突双方各派5名代表参加的利比亚联合军事委员会“5+5”和谈2日在利比亚开启第5轮谈判，这是该军事委员会首次在利比亚举行和谈。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表、联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯3日在古达米斯举行的新闻发布会上说，利冲突双方将组建一个军事附属委员会，以监督双方部队返回各自军营以及前线外国武装力量的撤退事宜。该委员会将尽快在利中部城市苏尔特召开首次会议。

威廉姆斯说，利冲突双方还就交换全部在押人员、与联合国团队合作移除地雷、恢复古达米斯等地通航等问题达成一致。

10月23日，利比亚冲突双方在日内瓦签署停火协议，决定从即日起在利全境实行“完全和永久”停火。根据协议，冲突双方同意组建一个联合机构监督停火协议的实施，并立即开始对利境内所有武装组织和人员进行识别和归类，以便为未来的全国统一整编铺平道路。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡，两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装力量控制首都的黎波里等西部地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及西部部分城市。去年4月以来，“国民军”对的黎波里发起军事行动，与民族团结政府军队交战。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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