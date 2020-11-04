综合消息：中东新冠疫情愈演愈烈 阿尔及利亚总统确诊

新华社安卡拉11月3日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区3日新冠疫情更加严重，阿尔及利亚总统确诊感染，伊朗和摩洛哥创单日新增确诊病例数新高。

阿尔及利亚3日宣布，新增确诊病例405例，累计确诊58979例，累计死亡1987例，累计治愈40771例。阿尔及利亚总统府当天宣布，总统特本确诊感染新冠病毒。目前特本正在德国一家医院接受治疗，状态正在逐步改善。特本此前表示曾接触过疑似病例并进行自我隔离，之后被送入医院。

伊朗卫生部3日说，伊朗过去24小时新增新冠确诊病例8932例，再创疫情开始以来单日确诊新高，累计确诊637712例，其中死亡病例36160例，治愈495473例。

摩洛哥卫生部3日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例4495例，创疫情暴发以来单日新增最高纪录。截至3日晚，摩洛哥累计确诊229565例，其中治愈189909例，死亡3900例。

突尼斯卫生部3日表示，新增确诊1220例，累计确诊63126例，累计死亡1483例。总理希沙姆·迈希希当晚称，突尼斯因受新冠疫情及其他因素影响，目前经济遇到前所未有的困难。他预计国家经济状况需2至3年才会恢复正常。

沙特阿拉伯卫生部3日宣布，该国过去24小时新增确诊病例473例，累计确诊348510例，累计死亡5456例，累计治愈335153例。卫生部官员表示，随着世界多地新冠感染率的上升，天气的变化以及人们安全预防措施的松懈，预计沙特病例数增加不可避免。卫生部希望沙特民众认识到这一问题，防止沙特发生较强的第二波疫情。

土耳其卫生部官网3日数据显示，土耳其过去24小时对146247人进行了新冠病毒检测，新增确诊病例2343例，累计确诊382118例；累计死亡10481例；累计治愈328824例。土耳其总统埃尔多安当天在主持召开内阁会议后表示，尽管部分城市疫情偶有起伏，但当前疫情仍总体可控。

还有一些中东地区国家3日更新了累计确诊病例数：伊拉克482296例，以色列316528例，阿联酋136149例，卡塔尔133143例，科威特128080例，阿曼116528例，埃及108122例，约旦86576例，黎巴嫩85209例，巴林82363例，巴勒斯坦67184例，利比亚63688例，苏丹13866例，叙利亚5888例。（执笔记者：郑思远；参与记者：张淼、尚昊、苏小坡、熊思浩、郑一晗、李良勇、黄灵、王薇、王峰、陈霖、涂一帆、杨元勇、李碧念、陈斌杰、潘晓菁、冀泽）

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