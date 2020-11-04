新华社首尔11月4日电 综述：韩国粮食节约“减排”“回收”两手抓

新华社记者田明 陆睿

在韩国，“俭以养德”一直被很多家庭视作教育子女的信条，但随着经济社会发展，加上聚餐文化发达、家庭小型化等因素作用，粮食浪费逐渐成为困扰韩国的一大难题。

根据韩国农村经济研究院最新公布的数据，2015年至2018年，韩国的年均粮食自给率约为23%，远低于101.5%的世界平均水平。但在饮食方面，韩国的粮食浪费问题又比较严重。韩国环境部日前向记者提供的最新统计数据显示，韩国2019年日均厨余垃圾排放量高达14753吨，相对于5000万左右的人口总量，这一排放量明显偏高。

韩国环境部资源循环政策局相关负责人沈忠九日前接受新华社记者采访时说，造成韩国厨余垃圾大量排放的原因很多。比如，在饮食文化上，韩国不论居家饮食还是宴请宾朋，都讲求饭菜丰盛，餐餐必有剩余；同时，聚餐文化在韩国盛行，晚婚、少子又导致韩国家庭的小型化越来越突出。这些问题都客观造成厨余垃圾逐年增多。

为应对厨余垃圾的无节制排放，韩国政府从上世纪末开始频繁出台相关政策。1997年起，韩国开始尝试在部分地区试点实施禁止厨余垃圾直接填埋的政策，要求民众将厨余垃圾与一般生活垃圾进行分类排放；1998年，学校食堂、外部餐饮设施等厨余垃圾的“排放大户”开始按照政府要求，定期义务提交厨余垃圾的减排计划书；2013年，厨余垃圾排放“从量制”落地，政府开始按照丢弃量对民众厨余垃圾的排放行为收费。

但是，上述努力似乎并没有实现为韩国粮食浪费“踩刹车”的效果。环境部的数据显示，2016年至2019年韩国厨余垃圾排放量仍在逐年递增，四年间日均排放增量达364吨。沈忠九认为，造成这一问题的原因之一是人们的生活习惯短期内不易改变。

“因此，除了减排方面的努力，我们也在摸索新的工作方向。比如想方设法‘变废为宝’。”据沈忠九介绍，韩国政府另一个厨余垃圾处理方向就是通过兴建厨余垃圾综合处理设施，发展循环经济。

他给记者看了一组数据：截至2019年3月，韩国已修建的厨余垃圾回收处理设施共达338处，实现循环利用厨余垃圾量达日均13760吨。其中，日均约有6568吨厨余垃圾用于生产干、湿饲料，3706吨用于生产肥料，2008吨用于生产生物天然气。

在沈忠九看来，开展厨余垃圾综合处理有两方面好处：一是能够起到保护环境的作用；另一方面，分类排放的厨余垃圾作为资源回收利用，也能产生很好的经济效益，“因此，目前推行的（减排、回收并举）政策是非常有意义的”。

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