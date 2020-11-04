美国疫情难控　一线护士紧缺

眼下新冠疫情持续在美国肆虐，不少地区急缺护士，特别是农村地区和规模较小的医疗机构。

美联社2日报道，一些医院为相关专业经验不足的护士作临时培训，或削减部分诊室服务，以确保重症患者监护有足够人手。还有医院从外地招募护士。

密歇根州弗林特市赫利医疗中心急诊室护士凯文·菲茨帕特里克说，一些有经验的护士因疫情“不堪重负”，选择辞职，转到工作相对轻松的机构就业。“找人替他们可不容易。”

菲茨帕特里克说，他所在的急诊室护士比平时人手最足时大约少5人，每人通常需照顾4名新冠患者。

布兰代斯大学社会政策管理学院教授卡伦·唐兰说，迄今研究新冠疫情如何影响美国护士群体的数据有限，但一些医院先前就有人手不足隐患，疫情暴发致问题恶化。

运营威斯康星和密歇根两州共9家医院的阿斯派洛斯医疗保健集团招募具备一年以上从业经验的护士，承诺给每人发1.5万美元签约奖金。集团高级副总裁兼总护士长露丝·里斯利－格雷说，正在不同部门间调配人力，但仍需外部支援。自8月起，集团旗下部分护士陆续病倒，10月中旬一度有215名职员因出现症状或接触确诊病例而接受隔离，仅有一部分人后续返岗。

加利福尼亚州圣迭戈的阿亚医疗保健中心执行副总裁阿普丽尔·汉森说，眼下美国各地病例激增，全国医院都在争抢护士资源，提供周薪从1500美元至5000多美元不等。

护士罗伯特·加德纳应聘到佐治亚州亚特兰大市附近一家小镇医院服务。他曾参与2005年飓风“卡特里娜”灾后救援，说当前疫情要“糟糕得多”，更担忧流感季到来加重医院负担。

目前美国累计新冠病例已超过900万，全美47州日增病例数均呈上升趋势。（海洋）【新华社微特稿】

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