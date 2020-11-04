中国上海，浦江潮涌，第三届中国国际进口博览会大幕拉开。

这是新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济持续低迷背景下，中国提供的重要国际交流平台，是中国持续扩大对外开放的务实有力之举。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”党的十九大向全世界庄严宣示，中国将发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央总揽战略全局，坚持站在历史正确的一边，坚定维护和推动经济全球化，践行开放发展理念，对外开放取得新的重大成就，奏响了中国与世界交融发展的新乐章。

“中国将坚定不移扩大对外开放”

——加快推动形成全面开放新格局，迈向更高水平对外开放新境界

上海绿地全球商品贸易港，吸引了70个国家和地区的176家客商入驻，引进商品8万余件，国际贸易年进口额超百亿元。

国外商品源源不断进入这里，走向全国各地，进入千家万户，进博会溢出的带动效应充分显现。

前两届进博会，实现意向成交额超过1200亿美元。第三届进博会，企业商业展展览面积超过上届，世界500强参展企业数量达到往届规模。

习近平总书记亲自谋划的进博会，是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是中国主动向世界开放市场的重大举措，体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场。

“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！”首届进博会上，习近平总书记表明了中国坚定不移扩大对外开放的信心和决心。

党的十九大以来，中国新一轮高水平对外开放跑出加速度，展开一幅全面开放新图景。

打造对外开放新平台，开放的大门越开越大——

在全国设立21个自贸试验区，改革开放试验田作用充分显现；海南自由贸易港建设总体方案出台，中国特色自由贸易港扬帆起航；共建“一带一路”走深走实，中国同138个国家和30个国际组织签署200份合作文件，共同开展超过2000个合作项目；外贸新业态新模式蓬勃发展，跨境电商综合试验区增加到105个……

构建开放型经济新体制，不断破除体制机制障碍——

深化管理体制改革，外商投资法和优化营商环境条例正式施行，取消外资逐案审批制，全国和自贸试验区外资准入负面清单分别压减至33条和30条；持续优化营商环境，授权全国所有地级及以上城市开展外商投资企业注册登记，通关便利化水平进一步提升，我国在世界银行营商环境排名升至第31位……

加快构建新发展格局，更好联通国内国际市场——

积极利用国际国内两个市场、两种资源，吸引外资能力持续提升，今年前三季度实际使用外资7188.1亿元，同比增长5.2%；贸易大国地位更加巩固，前三季度货物贸易进出口总值达23.12万亿元，同比增长0.7%，季度进出口总值创出历史新高……

面对世界百年未有之大变局，遭遇经济全球化逆流，应对贸易摩擦，习近平总书记以“乱云飞渡仍从容”的战略定力、“不畏浮云遮望眼”的视野胸襟，顺应时代发展新要求和人民新期待，领导中国始终高举开放大旗。

更加主动开放，是党的十九大以来中国对外开放的鲜明姿态。

“实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”

2018年4月，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表主旨演讲，强调开放是中国基于发展需要作出的战略抉择。

新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链、供应链加速融合，中国需要通过扩大开放培育国际合作和竞争新优势；

进入高质量发展阶段，调整经济结构、转变经济发展方式的任务更为迫切，中国需要通过扩大开放引进先进要素，提升产业核心竞争力；

社会主要矛盾发生变化，中国需要通过扩大开放增加优质商品进口，满足人民美好生活需要，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

“坚持对外开放基本国策”“完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系”“更好统筹国内国际两个大局”……

以习近平同志为核心的党中央以战略思维和恢弘视野，深刻阐释了新时代如何更加积极主动扩大开放的重大命题，明确了开放战略、开放目标、开放路径、开放布局。

把握历史大势，顺应时代潮流。

第二届进博会开幕式上，习近平总书记强调：“中国对外开放是全方位、全领域的，正在加快推动形成全面开放新格局。”

更加全面开放，是党的十九大以来中国对外开放的重要特征。

在一次次外交活动中，在一次次国内考察调研时，习近平总书记不断提出扩大开放的新设想、新举措，推动实施更大范围开放。

从中西部地区融入“一带一路”，到设立内陆开放型经济试验区，再到推动粤港澳市场互联互通，我国通过加强东西部联动发展，增强区域发展战略与高水平对外开放的相互促进，逐步形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

今年2月，习近平总书记通过视频面向全国17万名干部，动员部署统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作时，专门指出要扩大金融等服务业对外开放。

一个月后，5家外资金融机构在上海举行线上开业仪式；4月1日，取消证券公司外资股比限制；5月7日，简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求……

几年来，从扩大金融业、制造业、服务业等领域开放，到扩大跨境投资合作，再到拓展资金、人才、科技等领域国际合作，我国加快实施更宽领域开放。

党的十九届四中全会提出，建设更高水平开放型经济新体制，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。

围绕制度型开放，我国从实际国情出发，借鉴国际先进经验，完善涉外经贸法律和规则体系，营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，推动我国对外开放向更深层次拓展。

“在更高起点上推进改革开放”

——在危机中育先机、于变局中开新局，以更高水平对外开放推动更高质量发展

深圳莲花山，8年前习近平总书记种下的一棵高山榕枝繁叶茂。

今年10月，习近平总书记再次来到广东，出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会。

“在更高起点上推进改革开放”——习近平总书记向海内外宣示，中国共产党领导中国人民将继续坚定不移走改革开放的道路。

以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要经验。

习近平总书记深刻指出：“改革和开放相辅相成、相互促进，改革必然要求开放，开放也必然要求改革。”

更高水平开放推动更高起点改革——

2019年8月，党中央作出支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大决策。

2020年10月18日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单对外发布。按照党中央要求，到2025年，深圳将在重要领域和关键环节改革上取得标志性成果，为全国作出示范。

证照“一口受理、并联办理”审批，企业“套餐式”注销，进出口商品智慧申报导航，保理公司接入央行企业征信系统……今年7月，自贸试验区第六批改革试点经验向全国复制推广。

据不完全统计，在中央层面，自贸试验区已累计向全国或特定区域复制推广了260项制度创新成果；在地方层面，18个自贸试验区已在省级范围内推广了1151项制度创新成果。

更高水平开放为经济发展注入更强动力——

今年4月，国际著名制药企业阿斯利康宣布无锡国际生命科学创新园全面启用，将为海内外企业提供项目落地、创新孵化平台。同一时期，另一家外资医药企业诺和诺德在线启动“中国同创”计划。

跨国公司在华投资地区总部、研发中心超过2000家，2019年我国高技术产业吸收外资增长25.6%，开放成为促进创新、激发创造活力的重要手段。

党的十九大以来，我国坚持全面融入全球创新网络，与160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个，有效对接了国际先进生产力和高端要素。

更高水平开放助力构建新发展格局——

6.37亿人次国内出游，铁路、公路、水路、民航日均发送旅客6211.5万人次，电影票房近40亿元……今年“十一”黄金周的数据，显示了中国巨大消费能力和市场潜力。

在海南，免税店内人潮涌动，长假期间离岛免税购物金额达10.4亿元，同比增长148.7%。

一面是国内市场实现复苏，一面是进口商品销售火爆，反映了国际国内两个市场、两种资源的联动。

推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央科学把握国内外发展大势作出的战略决策。

国内国际双循环相互促进，意味着我国同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。

“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。”今年7月，习近平总书记在企业家座谈会上表明了中国在更高水平开放中，不断增强自身竞争力的决心和信心。

“站在历史正确的一边”

——坚定维护和推动经济全球化，以更加开放的姿态走向合作共赢的未来

今年10月27日，约7000辆中国工厂生产的特斯拉汽车从上海启程，一个月后将到达比利时泽布吕赫港，销往德国、法国、意大利等国家。

美国品牌，中国制造，出口欧洲……全球疫情仍在蔓延，但各国互联互通、合作共赢的趋势不可逆转。

“面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律。世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。”

今年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上，以形象的比喻阐明经济全球化是客观现实和历史潮流。

“我们要站在历史正确的一边”——以习近平同志为核心的党中央站立时代潮头，坚定不移推动经济全球化。

这是彰显强大韧性的中国贡献——

今年前三季度，中国经济增长年内首次实现由负转正；外贸进出口累计增速年内首次迎来转正；吸引外资人民币、美元累计指标年内首次“双转正”……

作为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，中国在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了强大修复能力和旺盛生机活力。

开放的中国，正在世界经济中扮演越来越重要的角色：

中国经济增长对世界经济增长的贡献率年均在30%以上，位居世界第一；

在全球跨境投资持续低迷背景下，中国持续成为全球第二大外资流入国；

中国拥有4亿多中等收入群体，拥有14亿人口所形成的超大规模市场……

“中国经济一直以来都是全球增长的重要动力，中国经济的稳定和健康对世界来说十分重要。”国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃如此评价。

这是着眼共同发展的中国行动——

新疆阿拉山口，我国距离欧洲最近的铁路口岸，22条中欧班列可以从这里到达13个国家。今年前三季度，这一口岸进出境中欧班列达3554列，超过去年全年，累计突破1.5万列。

中欧班列被誉为“钢铁驼队”，开辟了欧亚大陆“一带一路”沿线国家新的陆路运输和国际贸易通道。今年10月11日起实施新的铁路列车运行图后，中欧班列运行线达到73条。

共商共建，共享共赢。

数字见证了共建“一带一路”成果：中国与沿线国家货物贸易累计总额超过7.8万亿美元，对沿线国家直接投资超过1100亿美元……

加大对“雪中送炭”式的民生项目投资，大力发展跨境电子商务等贸易新业态、新模式，推动教育、科技、文化、旅游、卫生等领域深入交流……党的十九大以来，我国推出一系列举措让“一带一路”建设不断走深走实，从总体布局的“大写意”走向精谨细腻的“工笔画”。

今年6月举行的“一带一路”国际合作高级别视频会议上，习近平总书记发表书面致辞。

“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。”

这是体现大道之行的中国担当——

在经济全球化的今天，一个零部件的缺失，将扰乱整个产品的生产。

今年上半年，一批跨国车企的生产因疫情中断。而位于江苏常熟的奇瑞捷豹路虎中国工厂，自4月下旬恢复生产后，一个月就出口了1000多台发动机。

“我们的中国工厂率先实现复工复产，是对捷豹路虎全球生产经营最有力的支持。”企业负责人说。

稳定全球供应链，才能稳定世界经济。

“维护全球产业链供应链稳定畅通”——疫情发生后，习近平总书记在多个会议和不同场合，强调要确保全球供应链开放、稳定、安全。

“各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退”——二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国就主要经济体共同协调宏观政策发出倡议。

全球化的经济，需要全球化的治理。

从坚定支持多边贸易体制，积极参与世界贸易组织改革，到加快建设面向全球的自贸区网络；从加强与联合国交流合作，到在二十国集团、金砖国家等国际平台积极发声……秉持共商共建共享理念，中国推动国际政治经济秩序朝着更加公正合理的方向发展，中国倡议、中国方案为解决世界难题贡献了智慧。

今年9月，以视频方式同习近平主席会见时，联合国秘书长古特雷斯高度赞赏中国在践行多边主义、应对气候变化、促进可持续发展等方面提出的一系列重大倡议和举措。

迎风破浪，携手共进。党的十九届五中全会指出，实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。

面向未来，世界站在一个新的历史起点上，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

在新的征程上，中国与世界各国携手同行，共同创造美好明天。

（新华社北京11月3日电 记者姜微、赵超、姜琳、刘红霞、于佳欣、周蕊、王雨萧）

(责编：艾雯、刘洁妍)