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法国侨商戴安友——

为“侨后代”成长“施肥浇水”

潘沁文  张银燕

2020年11月04日07:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

从制衣厂的小工，到贸易生意遍及天下的商人，戴安友已在法国辛苦耕耘31年。来自浙江省温州市瑞安县的戴安友，是法国法华工商联合会会长、中国侨联第十届海外委员、浙江戴氏印刷机械有限公司CEO。多年来，他在为个人事业奋斗的同时，也不断为维护华侨华人利益奔走呼号。如今，戴安友关注“侨二代”“侨三代”的成长，帮助他们融入当地主流社会。

紧跟时代潮流

1989年，在“出国潮”影响下，戴安友来到法国。初来乍到，他一边在制衣厂打工，一边在夜校学习语言，同时跟当地人学习做生意的经验。

打工一年多后，戴安友在法国开设了一家服装加工厂。他回忆：“与当地制衣厂的合作比较简单，对方剪好衣服，我们直接缝制、配好扣子就可以。当时一年挣了十多万欧元，这是我在法国赚到的第一桶金。”

迈出第一步之后，戴安友的生意像滚雪球一样越做越大。1994年，他将服装加工厂的股份转让，和朋友在葡萄牙创办了一家副食品进出口公司。半年后，他又在法国、德国等国创办了多家贸易公司。

20世纪90年代，中国逐步掀起“创业潮”，经济增长强劲，戴安友有了回国念头。当时，戴安友的哥哥正在国内经营着一家印刷包装机械公司，在哥哥的建议下，他回国一同打理公司业务。如今，戴氏公司在国内已开设了30余家分公司，拥有多项中国专利。

助力为侨服务

1999年，戴安友加入法国法华工商联合会。事业越来越红火的同时，戴安友把更多精力倾注到侨团事务、为侨胞服务上。

作为侨务大市，温州市近年来为解决海外华侨办事国内国外往返跑、耗时多、成本高的问题，打造覆盖政务、司法、信访“三大服务”67个事项的为侨服务“全球通”平台，实现海外华侨不用回国，在当地“进一个门”“上一张网”就可办成事。

为侨服务“全球通”走进法国后，法华工商联合会承办了“全球通”法国侨胞服务中心，在法国的温州籍侨胞不用专程回国，在巴黎就可以办理委托书、驾驶证到期、华侨身份认证、法院民事诉讼等事务。

“比如以前侨胞办公证都要回国办，现在只要来我们会址就可以办好了。”戴安友介绍，公证员与法国当事人通过远程视频系统，运用视频共享、电子签名等技术，就可实现远程“面对面”为海外华侨华人提供便捷公证服务。

据悉，截至2020年10月，温州为侨服务“全球通”的服务范围已拓展到法国、意大利、西班牙、巴西、南非、阿联酋等11个国家地区的14个城市。

融入当地社会

中国发生新冠肺炎疫情后，戴安友在海外购买抗疫物资驰援家乡；而当法国遭遇疫情时，他又自掏腰包，购买药物分发给有需要的侨胞。同时，他还组建了20多个“抗疫群”，邀请医生为侨胞排忧解难。

在抗击疫情的过程中，戴安友欣喜地发现，身在法国的“侨二代”“侨三代”们很团结，爱心满满。

“年轻人为了祖国和家乡整日奔波，我既心疼又倍感欣慰，这不就是我们所期待的新生代吗？”戴安友说。

多年来，戴安友一直重视对“侨二代”“侨三代”的培养和教育。“在法国成长的孩子，如果只有中国人的外貌，却不了解中国的语言和文化，就无法培养出对民族的感情，也无法团结在一起。”于是，他成立了一所中文学校，从中国邀请老师为华侨后代上课，想让华侨后代们能更了解中国。

如今，戴安友还邀请了62位“侨后代”加入到法华工商联合会。“现在会里的会员非常年轻，充满着新生力量。”他表示，将全力支持年轻一辈融入法国当地主流社会，在讲好中国故事、传播好中国声音的同时，为维护华侨华人利益、中外经贸文化往来作出更大贡献。

（据中新网）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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