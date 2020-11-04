电视人研讨如何讲好中国故事

日前，首届电视制片大会暨第三届影视基地峰会在福建厦门举办。期间，业界知名导演、编剧、制片人以及制作方和平台方代表获邀参加“聚焦新时代电视剧创作 讲好中国故事”论坛，就当下电视剧创作如何找准选题、讲好故事、拍出精品等话题，进行了探讨和交流。

找准选题

“正确的导向是创作需要考虑的首个问题。”福建省广播影视集团总编室主任方军表示，真正好的、优质的主旋律电视剧是契合时代精神的，“去年是新中国成立70周年，今年是脱贫攻坚决战决胜之年，明年是建党100周年，我想这些都是主旋律剧集内容创作的重点。”

结合爱奇艺在自制剧和短剧创作上的实践，爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹表示，无论什么题材、类型的剧集，独特和差异化极为关键。她表示，对于“90后”观众来说，吸引他们的更多是IP本身、明星以及故事类型，“我们希望用一些在年轻人心目中有影响力的演员，让主旋律作品更加吸引人。”

北京广播电视台影视剧中心副主任朱礼庆表示，当下的剧集创作，不管长短，关键在于内容是否充实，广电总局提出40集的限制，是鼓励精品创作的好举措。

在腾讯影业副总经理申少峰看来，长视听平台有其自身优势，也要考虑如何把长故事讲好，让大家可以看下去和追下去，“长故事的魅力大于短视频”。

拍出精品

中广联合会电视剧导演委员会副会长兼秘书长、导演阎建钢与制片人、发行人曹平正在合作拍摄讲述共和国9位功勋人物故事的电视剧《功勋》，曹平担任总制片人，郑晓龙担任总导演，阎建钢担任其中一个单元的导演。曹平说，拍摄《功勋》压力很大，“但9个单元全力以赴，希望把这部剧打造成精品。”

阎建钢总结了主旋律创作的六个“关键”，包括三个“精”、三个“独”：精英，精心，精致；独特类型，独有模式，“独尊”运营。

近来，《外交风云》连续获得飞天奖优秀电视剧和金鹰奖最佳电视剧、最佳编剧。“现在回过头来看，我觉得《外交风云》是典型的主旋律剧。”该剧编剧马继红分享了她的创作心得：早动手，题材新鲜不重复，制作一定要精良。

中广联合会电视制片委员会副会长、慈文传媒创始人、首席内容官马中骏表示，主旋律作品一定要精品化才能有更好的效益，“相信《功勋》也是值得期待的精品佳作”。

(责编：艾雯、刘洁妍)