外交部回应中国侵占尼泊尔领土报道:纯属谣言

人民网北京11月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3日例行记者会。记者会实录如下：

《每日电讯报》记者：尼泊尔政客称，中国军人“吞并”了中国和尼泊尔边境五处共150多公顷土地，包括通过使河流改道占有此前的河床。外交部对此有何评论？

汪文斌：你说的是《每日电讯报》的报道吗？

记者：是的。

汪文斌：我要说的是，有关报道完全是子虚乌有，纯属谣言。

追问：你可否提供证据，为什么你说这纯属谣言？

汪文斌：有关报道的起草者首先应该讲清楚，他们作出这样的报道有什么依据。

追问：我们确有依据，我们问了有关尼泊尔政客，希望中方能对此作出回应。中方说这纯属谣言，能否提供证据？

汪文斌：建议你们发表这样的报道之前先作负责任的核实，之后再作相关报道。我可以告诉你，上述报道完全是谣言。

追问：我们向中国驻尼泊尔大使馆作了问询，但未得到答复，希望外交部能在这里作出回应。

汪文斌：我这里可以给你一个准确的回复，那就是：有关报道没有任何事实依据，纯属谣言。

总台央视记者：我们注意到新冠肺炎疫情发生以来，中国—东盟交往互动依然密切，“中国—东盟关系雅加达论坛”刚刚举行了今年第三场活动。本月底，第十七届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将在广西南宁举行。你如何看待中国—东盟合作前景？

汪文斌：中国与东盟国家是山水相连的友好邻邦，新冠肺炎疫情没能够阻止中国—东盟交往合作，双方关系得到进一步深化。习近平主席和多位东盟国家领导人通话，双方还举行了中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会，共同引领地区抗疫合作。中方与东盟多国建立了人员往来“快捷通道”和物资流通“绿色通道”，加快推进复工复产，稳步高质量推进“一带一路”建设，为稳定地区产业链供应链、推动地区经济复苏注入了强劲动力。

今年以来，中国与东盟经贸合作逆势上扬，前三季度双方贸易额达4818亿美元，占中国同期外贸总额的七分之一。中国对东盟国家直接投资达107亿美元，同比增长76.6%，这充分显示了双方合作的强劲韧性和巨大潜力。即将召开的中国国际进口博览会、中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会将为深化中国—东盟合作提供新的机遇。

中方将同东盟各国一道，积极推进后疫情时期交往合作，以明年中国—东盟建立对话关系30周年为契机，推动双方关系提质升级，再上新台阶。我们也将继续坚定支持东盟在区域合作中的中心地位，为促进东亚地区的稳定与繁荣注入新动力。

路透社记者：据澳大利亚《金融评论报》报道，多个中国澳大利亚商品进口商收到关于暂停进口澳煤炭、红酒和食糖的指令。外交部可否证实？中方为何要暂停进口这些商品？

汪文斌：昨天我已经就类似问题作了阐述。这里我要强调的是，中方有关机构对相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行的。中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，推动中澳关系早日重回正轨。

越南之声记者：今天，印度、美国、日本、澳大利亚四国开始举行海上联合军事演习。中方对此有何评价？

汪文斌：我们希望，有关国家的军事行动能够有利于地区和平稳定，而不是相反。

《中国日报》记者：据报道，11月2日，阿富汗喀布尔大学遭遇恐袭。3名武装分子在校园持枪扫射并制造爆炸，造成至少19人死亡、22人受伤。“伊斯兰国”宣称对袭击负责。请问中方对此有何评论？是否有中国公民在上述袭击事件中伤亡？

汪文斌：我们注意到有关报道，这是近10天之内阿富汗首都喀布尔发生的第二起针对教育机构的恐怖袭击。中方对此深感震惊，对这一恐怖行径表示强烈谴责。我们对遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。

中方一贯坚决反对任何形式的恐怖主义，坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义，维护国家安全，愿同国际社会一道，推动阿富汗早日实现和平稳定与发展繁荣。

经核实，没有中国公民在此次袭击事件中伤亡。

法新社记者：美国国务卿蓬佩奥昨天称，他强烈谴责逮捕香港8名反对派人士。中方对此有何评论？

汪文斌：中国是法治国家，中国香港特区是法治社会，有法必依，违法必究。香港特区政府有关部门依法履职尽责，不容污蔑抹黑。

香港回归以来，中国政府依照中国宪法和香港特区基本法管治香港，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项合法权利和自由依法得到充分保障，这是不容否认的客观事实。

香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。任何妄图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚决反对，任何干预香港事务和中国内政的企图都不会得逞。我们敦促美方立即停止插手香港事务、干预特区司法，停止以任何方式干涉中国内政。

《环球时报》记者：据报道，斯里兰卡总统拉贾帕克萨11月1日接受采访时表示，他的政府永远不会和美国签署“千禧年挑战公司”（MCC）协议。该协议声称旨在为发展中国家的基建项目提供投资，帮助其脱离贫困，但在尼泊尔、斯里兰卡等许多国家遭到抵制，因为其许多条款将美国法律凌驾于当事国法律之上，被认为侵犯当事国的主权。中方对此有何评论？

汪文斌：中方一贯主张，国与国之间发展关系、开展合作，应该秉持相互尊重和平等互利的原则。斯方坚定维护自身独立和主权是斯方的正当权益，完全无可非议。我们相信斯方将继续基于本国利益拓展对外经贸合作。

路透社记者：近期，一架由印度政府安排飞往武汉的航班上有约20名印度公民新冠病毒检测呈阳性。这一事件是否会使中方推迟审批印度政府安排的后续赴华航班？

汪文斌：据湖北省卫健委公告，10月30日从新德里飞抵武汉的印度临时航班出现4例新冠肺炎确诊病例和19例无症状感染者。目前，中印双方正就后续临时航班安排保持沟通。

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