新华社巴黎11月1日电 专访：期待更多“进博同款”受到消费者青睐——访法国达能全球高级副总裁李健

新华社记者徐永春

“作为中国国际进口博览会的‘忠实粉丝’，达能将展示更多全球首发新品，深耕中国大市场。”谈及即将举行的第三届进博会，法国达能全球高级副总裁李健日前接受新华社记者采访时这样期待。

达能此前连续参加两届进博会，旗下“进博同款”在中国市场赢得口碑。去年第二届进博会至今，达能已将旗下40余款单品引进中国市场，包括多款“进博同款”。

李健说，达能借助进博会这一开放共赢平台收获了诸多市场、投资和合作机遇。本届进博会上，达能将带来40多款产品“首秀”，新品数量超过前两届进博会，其中包括多款全球首发。

李健表示，进博会体现了中国主动向世界开放市场所做的努力，有利于中国扩大进口和消费升级。“中国持续举办进博会，为全球企业创造了更多互利共赢机会，为全球技术创新、科技发展提供了重要合作交流平台。”

在新冠疫情严重冲击全球经济的背景下，进博会如期举行有着特殊意义。李健认为，作为一个全球性经贸盛会，进博会“在危机中为企业提供了参与和分享中国经济稳健增长的机遇”，中国经济回暖将为世界经济复苏注入新能量，为国际经贸合作开辟更大空间。

作为世界知名食品集团，达能旗下爱他美、纽迪希亚、依云、脉动等品牌已为中国消费者所熟知。中国也成为达能全球第二大市场。近年来，达能不断加速在华投资，传递出对中国发展的信心。

对此，李健颇有感触。他认为，近年来外企在中国的发展环境越来越好。中国商业环境不断改善，商业规则不断规范，商业治理不断加强，法治环境更加规范、透明和公平，政府部门服务效率提升，服务意识也不断增强。“世界前沿水平的电子商务、服务便捷的自贸区、进博会等广阔平台，这些都是中国进一步扩大对外开放的亮点，吸引着众多外企的目光。”

(责编：艾雯、刘洁妍)