中日经贸合作在后疫情时期或迎来新机遇

研讨会现场图

人民网北京11月3日电 2020年11月1日，全国日本经济学会2020年年会暨“后疫情时期日本经济与中日经济关系”学术研讨会在北京召开。本次会议由全国日本经济学会主办，中国社会科学院日本研究所承办。

中国社会科学院日本研究所党委书记、全国日本经济学会副会长刘玉宏主持开幕式。全国人大常务委员会委员、全国人大财经委员会副主任委员、全国日本经济学会会长尹中卿与中国社会科学院日本研究所所长杨伯江分别致辞。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国作特别讲演。

尹中卿指出，当今世界正经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，更凸显了加强国际经贸合作的重要性与必要性。疫情下中日两国之间一度出现短期的产业链供应链断裂、贸易显著下滑等现象，但由于中国经济较快恢复，产业链供应链断裂问题得到缓解，中日经贸合作也开始显现新亮点。当前国际经济形势复杂严峻，后疫情时期不确定性较大，中国致力于加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，继续推进高质量的改革开放，实现更高水平发展，为中日经贸合作带来新的发展机遇。

杨伯江表示，当前，中国在疫情防控与经济复苏方面均走在世界前列，显现出中国市场的巨大活力与潜力。后疫情时期，国际形势复杂多变，面临全球力量再平衡与世界秩序重塑压力，强化中日经贸合作、推动中日关系沿正确轨道行稳致远，不仅是中日两国经济发展的刚性需求，也是亚洲与世界经济重启的重要助力。近日，中共十九届五中全会召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提出形成对外开放新格局，中日经贸合作或迎来新契机。

魏建国在特别讲演中指出，疫情后中日的经贸关系或迎来新的转折点，中日应共创经贸合作新局面。他提出五点建议：一、加强双方智库交流；二、用创新方法推动双方合作；三、拥抱数字经济；四、加强两国关于“一带一路”第三方市场合作；五、双方合作应深化到文化底蕴层面。

学术报告环节由中国社会科学院研究生院原院长、全国日本经济学会副会长黄晓勇和中国社会科学院日本研究所副所长吴怀中共同主持。全国日本经济学会常务副会长张季风、日本驻华使馆经济公使田中英治、中国驻日使馆原商务公使吕克俭、AGC株式会社执行董事与中国总代表上田敏裕、日本贸易振兴机构北京事务所经济信息部部长藤原智生、大兴区区委常委与常务副区长高念东先后发言。

(责编：张信凤、刘洁妍)