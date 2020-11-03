外交部：欢迎有关国家宣布碳中和目标

新华社北京11月2日电（记者许可）针对日本、韩国相继宣布各自碳中和目标一事，外交部发言人汪文斌2日在例行记者会上说，中方欢迎有关国家宣布碳中和目标，希望更多国家加入到维护地球家园的行动中来。

有记者问：国家主席习近平宣布中国将努力争取2060年前实现碳中和后，日本、韩国也相继宣布了各自实现碳中和的目标。《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨10月30日对此表示欢迎，认为中日韩为重振全球应对气候变化努力展现了领导力，为推动国际社会实现《巴黎协定》目标作出重大贡献，有助于促使更多国家采取更大的行动。中方对此有何评论?

“独行快，众行远。”汪文斌说，中方欢迎有关国家相继宣布碳中和目标，也赞赏埃斯皮诺萨女士领导下的《联合国气候变化框架公约》秘书处多年来在推进多边气候治理中所发挥的重要作用。

他说，今年是《巴黎协定》达成五周年，国际社会正凝心聚力，切实提高应对气候变化行动雄心，为应对共同挑战群策群力。刚刚闭幕的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，包括广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

“中国应对气候变化的决心是坚定的，合作意愿是真诚的，落实行动是扎实的。中方将一如既往尽己所能，为全球应对气候变化作出更大贡献。同时，我们也以开放态度，欢迎更多国家加入到维护地球家园的行动中来。”汪文斌说。

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