三星接班人李在镕或成韩国最富股东

韩国金融信息服务机构FnGuide11月1日预测，三星电子副会长李在镕继承父亲李健熙遗留的股权资产后，将成为韩国最富有股东。

三星集团会长李健熙10月25日因病去世。他过去10年一直是韩国最富有股东。根据FnGuide数据，截至10月29日，李健熙生前持有的股票市值达17.7万亿韩元（约合156亿美元），其子李在镕排名第二，名下股票市值7.3万亿韩元（64亿美元）；现代汽车集团原会长郑梦九持股市值达4.5万亿韩元（39.6亿美元），排第三。

韩联社报道，李健熙去世后，妻子洪罗喜、长子李在镕和两个女儿将继承遗产，要缴纳的遗产税总额可能达10万亿韩元（88亿美元）。不过，即使在支付巨额遗产税后，李健熙遗属仍将是韩国资产排名头几位的富豪。

根据FnGuide预测，继承遗产后，李在镕持股市值将增至11.3万亿韩元（99.5亿美元），成为韩国最富有股东；洪罗喜持股市值可能从3.1万亿韩元（27.3亿美元）飙升至9.1万亿韩元（80亿美元），持股市值排名将从第五跃升至第二；担任新罗酒店社长的女儿李富真和掌管三星福利基金会的女儿李叙显的持股市值都将达到5.6万亿韩元（49亿美元）。（陈丹）【新华社微特稿】

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