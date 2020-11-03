图一：10月5日，游客在海南三亚国际免税城购物。

新华社记者 郭 程摄

图二：游客10月1日在湖北武汉黄鹤楼景区观看演出。

新华社记者 肖艺九摄

图三：10月4日，在中国国际展览中心举行的2020（第十六届）北京国际汽车展览会上，观众在比亚迪汽车展区参观展出的纯电动汽车。

新华社记者 鞠焕宗摄

消费上升助推中国经济回暖（图一）

当消费者回归影院、现场演出和酒店，同样生机勃勃的场景也出现在中国其他许多地方。对很多人来说，这些意味着中国家庭开支的复苏劲头正在加强，并在推动下一阶段的经济复苏。

随着家庭收入恢复正增长，以及就业状况在受到新冠肺炎疫情猛烈冲击后得到改善，消费品的销售第三季度末全面上升。这一复苏使中国成为全球零售界唯一亮点，以及从星巴克到路易·威登等全球消费品牌的主要收入来源。经济学家预测，整体消费市场将在未来数月急剧回升，因为电影院和KTV等娱乐场所已经重新开放。10月1日——“黄金周”假期的第一天，中国票房轻松赚取了7.45亿元人民币，这是2020年最高的单日销售成绩。阿里巴巴集团旗下的天猫预计，一年一度的网上“双11”购物节，销售可能再创纪录。

——据路透社报道

中国再次引领世界经济复苏（图二）

正如2008年全球金融危机后中国引领世界经济复苏一样，如今中国也在扮演类似角色。在发达国家依然岌岌可危的背景下，中国的反弹势头正在增强。在这两种情况下，中国的危机应对战略都比美国有效得多。

今年第三季度GDP报告显示，中国将迅速回到新冠肺炎疫情前的趋势。4.9%的GDP同比增长数字并不能充分反映中国正在出现的可自我维持的复苏。以季度环比为基础衡量经济增长，并将这些比较转化为年率——美国统计学家和决策者偏好的构想——提供了对任何经济体潜在动能实时变化的更清晰认识。在此基础上，中国的实际GDP在第三季度环比增长11%，而此前在第二季度曾出现封锁后55%的激增。

真正的考验出现在快速反弹之后，这正是中国战略拥有最大优势的地方。中国对新冠肺炎疫情的应对，目标从一开始就十分明确：解决打击本身，而不是打击造成的附带损害。首先，用旨在遏制和减缓新冠肺炎传播的严厉公共卫生措施，使其公民免受恶性病毒传染，然后明智地利用货币和财政政策来强化防控后的反弹。

——据世界报业辛迪加网站报道

中国有望成电动汽车世界工厂（图三）

中国也许是世界工厂，但从来都不是汽车出口大国。现在中国希望利用电动汽车改变这种状况。进展令人满意：特斯拉公司宣布，将开始向欧洲一些国家出口在中国制造的Model 3汽车；宝马公司在全球范围销售的iX3电动运动型多用途车将由宝马与中国合作伙伴的合资企业华晨宝马生产。

中国是全世界最大的汽车市场，2019年的汽车销量约为2500万辆，但中国去年仅出口大约100万辆汽车，而且主要出口到发展中国家。大多数中国品牌在发达国家市场并不知名，外国汽车企业利用它们的中国工厂制造的汽车主要面向本地市场销售，而不是出口。外国汽车企业开始将中国作为电动汽车的出口枢纽，对中国来说是个好兆头。借助补贴和政府采购，中国在电动汽车市场的先发优势已经聚集了一批供应商。中国连续多年是全世界最大的电动汽车市场，尽管欧洲今年可能凭借扶持政策暂时夺走这一位置。

——据美国《华尔街日报》网站报道

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