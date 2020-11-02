又一悲伤里程碑！全球新冠死亡超120万 最糟时刻仍未到？

中新网11月2日电 1200000！据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，全球新冠肺炎死亡病例已超过120万例，这是新冠疫情暴发以来，又一个悲伤的里程碑。

美国仍是全球新冠确诊人数和死亡人数最多的国家，疫情不见放缓趋势。而欧洲的情况同样不容乐观，该地区再度成为全球疫情“震中”，多国宣布重新实施封锁。

120万人死亡！又一个可怕的里程碑！

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间2日15时24分，全球新冠肺炎死亡病例已超过120万例。距离9月29日全球新冠死亡人数超100万人，仅仅过去了34天。

新冠死亡人数排在前五位的国家，分别是美国、巴西、印度、墨西哥和英国。其中，美国、巴西和印度的死亡病例均超过10万例。

不过，近日，巴西和印度的死亡病例呈现下降趋势。11月1日，印度报告单日新增死亡病例470人，这是自7月7日以来该国报告的最低纪录。

但与此相反的是，美国和欧洲的病例却不断攀升，疫情“寒冬”之际面临更多挑战。

逾9.9万例！美国刷新一国单日新增纪录

美国疾病控制和预防中心网站10月31日的数据显示，全美24小时内报告新增新冠确诊病例99750例，这不仅是美国疫情暴发以来单日最高纪录，也刷新了全球范围内的一国单日新增病例纪录。此前，全球范围内的一国单日新增纪录，是印度9月17日报告的97894例。

美国媒体称，10月是该国新冠疫情极为严重的一个月，全美至少31个州都在10月出现过该国疫情暴发以来，单日新增最高纪录，15个州报告过单日死亡最高纪录。不过，专家认为美国疫情最糟糕的时候还未到来。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布日前表示，这令人感到“不安”。他说，“全国的情况正在恶化”，而12月可能是最艰难的月份。

多国“封城”！欧洲再成疫情“震中”

欧洲疫情强势反弹，如今再成为新冠疫情的“震中”。仅10月29日一天，全球新增病例数高达47.9万，其中一半来自欧洲地区。

欧洲已有多国宣布局部或全面封锁。其中，几个主要经济体近期新冠病例数都明显激增，还频频创单日新高。

法国从10月30日凌晨零时开始全国第二度“封城”，至少持续至12月1日。法国卫生部长维兰11月1日警告，由于疫情原因，今年的圣诞将不是正常的节庆。

德国也已宣布，从11月2日起至30日全国封锁一个月。而在新冠确诊病例已突破百万例的英国，首相约翰逊10月31日晚宣布，英格兰将于11月5日至12月2日进入为期4周的“封锁”。

疫情之下，欧洲多国呼吁携手合作。欧盟委员会主席冯德莱恩10月29日表示，欧盟已划拨一笔2.2亿欧元的款项，要让新冠疫情严重的国家的患者，转往有医院空床位的邻国救治。

(责编：胡永秋、杨光宇)