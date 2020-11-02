阿富汗喀布尔大学遇袭 22人死亡

新华社喀布尔11月2日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗内政部2日说，位于首都喀布尔西部的喀布尔大学当天遭武装分子袭击，目前交火已经结束，袭击造成包括3名袭击者在内的22人死亡，另有22人受伤。

阿内政部发言人塔里克·阿里安在接受新华社记者电话采访时说，当地时间2日11时10分左右，一伙武装分子在喀布尔大学东门引爆炸弹并进入大学校园，随后赶到的阿安全部队与武装分子发生交火。目前，阿安全部队的清剿行动已经结束，3名袭击者被击毙。

阿里安还说，阿安全部队从喀布尔大学校园内救出数百名受困学生和教职员工，但有包括学生在内的19人在袭击中丧生，另有22人受伤。

当地目击者称，当地时间下午3时左右，喀布尔大学校园内连续发生3起爆炸，爆炸产生的烟雾在远处清晰可见。

喀布尔大学孔子学院中方院长卫国强介绍，孔院中方教师目前安全无恙。在喀布尔大学负责礼堂和教学楼建设项目的中方企业负责人说，该项目中方员工也都安全。

目前尚无任何组织或个人宣布制造这起袭击事件。

这是近两周阿富汗首都喀布尔发生的第二起针对教育机构的袭击。10月25日，喀布尔西部考萨尔达尼什地区一所私营教育中心外发生自杀式炸弹袭击，造成24人死亡、57人受伤，死伤者均为平民。

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