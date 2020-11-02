外交部:美方没有资格也没有权力以"人权教师爷"自居

人民网北京11月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持29例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据了解，世界卫生组织国际专家组日前同中国专家举行了首次新冠病毒溯源视频交流会。请问中方能否证实并简要介绍会议情况？

汪文斌：经双方商定，10月30日，中国专家组与世界卫生组织国际专家组举行了新冠病毒溯源视频交流。

中方专家介绍了新冠病毒人群、环境、分子、动物溯源以及冷链等传播途径领域开展的工作进展。国际专家组感谢中方科学家在新冠病毒溯源方面开展的大量出色工作，并介绍了全球溯源科研情况。双方一致同意继续开展溯源科研交流，推动病毒溯源科研工作不断取得进展。世卫组织总干事谭德塞和世卫组织突发卫生事件规划负责人瑞安简短出席，并表示世卫组织将全力支持新冠病毒溯源全球科研合作，更好地防范与应对疫情。

中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同国际社会一道，为全球病毒溯源和抗疫合作作出贡献。随着溯源进程的推进，可能涉及多国多地。我们也希望所有相关国家都像中方一样，采取积极态度，同世卫组织开展合作。

《北京日报》记者：据报道，30日，美国宾夕法尼亚州地区法官裁定，阻止美商务部关于TikTok的禁令在11月12日生效。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。中方一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压外国企业的霸凌行径。我们也注意到，有关法官写道：“（美国）政府自己对TikTok应用对国家安全造成威胁的描述都是假设的。”我们希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

新华社记者：习近平主席宣布中国将努力争取2060年前实现碳中和后，日本、韩国也相继宣布了各自实现碳中和的目标。《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨10月30日对此表示欢迎，认为中日韩为重振全球应对气候变化努力展现了领导力，为推动国际社会实现《巴黎协定》目标作出重大贡献，有助于促使更多国家采取更大的行动。中方对此有何评论?

汪文斌：“独行快，众行远”。中方欢迎有关国家相继宣布“碳中和”目标，也赞赏埃斯皮诺萨女士领导下的《联合国气候变化框架公约》秘书处多年来在推进多边气候治理中所发挥的重要作用。

今年是《巴黎协定》达成五周年。国际社会正凝心聚力，切实提高应对气候变化行动雄心，为应对共同挑战群策群力。刚刚闭幕的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，包括广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。中国应对气候变化的决心是坚定的，合作意愿是真诚的，落实行动是扎实的。中方将一如既往尽己所能，为全球应对气候变化作出更大贡献。同时，我们也以开放态度，欢迎更多国家加入到维护地球家园的行动中来。

路透社记者：中国在美记者签证延期申请将在11月初过期。如果申请过期，签证未获延期，中方将如何回应？是否将反制美国驻华记者？

汪文斌：据我了解，上周有部分中国记者接到通知，他们签证延期申请获得美方批准，有效期从今年8月4日到11月4日。也就是说，这些签证实际有效期不足一周，有的甚至只有三天，他们不得不立即再次提出签证延期申请。而且，仍有部分中方记者至今未得到美方明确批准答复。美方并无理提出，在部分记者延期申请期间，不得从事采访报道活动。中国记者在美工作生活仍处于巨大的不确定性之中。

关于中美媒体领域发生的事情，事实经纬、是非曲直一清二楚。中方通过双边外交渠道，已就中方关切和要求向美方明确表达立场。中方将本着“口头对口头、行动对行动”的原则采取一切必要措施维护中方媒体记者的正当合法权益。我们再次敦促美方立即放弃幻想，停止对中方记者的政治迫害和打压，否则中方必将采取坚决对等措施。勿谓中方言之不预。

总台央视记者：据报道，爱琴海海域30日发生6.9级地震，已造成土耳其76人死亡、962人受伤，希腊2人死亡、10余人受伤。中方对此有何评论？地震中是否有中国公民伤亡？

汪文斌：中方关注爱琴海地震造成多人伤亡的消息。我们对遇难者表示深切哀悼，向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。

中国驻土耳其、希腊使馆已第一时间启动应急机制，进行联系核实，目前未收到中国公民伤亡的报告。中国外交部和驻土耳其、希腊使馆将继续密切跟踪灾情并及时向中国公民提供必要协助。

彭博社记者：彭博社报道称，澳大利亚方面表示，中方海关官员在延缓进口澳海产品。澳在抗击新冠肺炎疫情方面做得很成功，尤其是澳最大龙虾出口州西澳大利亚州。第一个问题，为什么只有澳大利亚海产品被延缓通关？第二个问题，还有两篇报道，其中《南华早报》报道称，中方本周拟限制进口澳大利亚食糖、铜矿及其精矿；路透社报道称，中方已拒绝澳方关于撤销对澳大麦加征关税的请求。这些问题同延期或禁止澳大利亚产品进口有关。这么多例子很难不让人将其视为某种形式的报复。关于上述三方面问题，特别是海产品问题，中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题。中国海关依法对进口海产品在进口口岸实施检验检疫，合格后放行。这既是执行国家有关法律法规的要求，也是保障中国进口消费者食用安全的需要。

关于第二个问题。中方一贯坚持在相互尊重、平等互利基础上发展同其他国家的友好合作关系。我们始终认为，一个健康、稳定的中澳关系，符合两国人民的根本利益。同时，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，推动中澳关系早日重回正轨。

凤凰卫视记者：航空监测软件显示，美国国务卿蓬佩奥结束越南访问之后，专机借道中国领空飞往日本。有分析称，此次飞行大概率经过中国批准，在中美关系紧张之际，中美此类互动属于积极信号。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：中方依法依规审批有关外国飞机飞越中国领空事宜。

深圳卫视记者：美国国务院新推出中国人权网页，指责中方在涉疆、涉藏、涉港、宗教自由等方面不尊重人权。中方对此有何回应？

汪文斌：看待和讨论人权问题，应当对一个国家或地区的人权状况有一个全面、客观的了解。中国政府奉行以人民为中心的人权理念，实现了近14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越，人均预期寿命从35岁提高到77岁，使超过7亿人口摆脱了贫困，建成了世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系，公民言论、宗教信仰自由和少数民族参与国家事务管理的权利得到依法保障。中国政府坚持生命至上，采取最严格、最彻底的疫情防控举措，全力护佑人的生命、人的价值、人的尊严，疫情防控取得重大战略成果。日前，中国第五次当选联合国人权理事会成员，这充分反映了国际社会对中国人权事业发展进步以及中国积极参与全球人权治理的高度认可。

美方对上述基本事实和自身存在的严重侵犯人权问题视而不见，却肆意污蔑抹黑中国人权状况，中方对此坚决反对。美国国内种族歧视、暴力执法、虐待囚犯等丑闻层出不穷，对他国动辄恐吓制裁、发动战争，造成数十万平民无辜伤亡、数百万难民流离失所、数千万民众缺食少药。美方说一套做一套，充分暴露了其维护人权是假，打着人权旗号干涉别国内政是真。在人权问题上，美方要做的是反躬自省，切实改正自身存在的诸多人权问题。美方没有资格也没有权力以“人权教师爷”自居，更不应沦为政治病毒的制造者和虚假信息的传播者。

路透社记者：还是关于澳大利亚贸易的问题，有报道称，中方已禁止进口澳大利亚昆士兰州的原木。你可否证实？

汪文斌：今年以来，中国海关多次在自澳大利亚进口原木中检出天牛、吉丁等活体检疫性林木害虫。这些有害生物一旦传入，将给中国林业生产和生态安全造成严重威胁。按照国家相关检疫法律法规，中方对相关木材进行了除害处理。同时，根据国际标准向澳方通报不合格情况，要求调查原因，采取改进措施，避免类似不合格情况再次发生。希望澳方切实采取有效措施，加强出口检疫把关，确保出口原木符合中国检疫要求。

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会后有记者问及：10月30日，美国助理国务卿史达伟发表演讲，对中国共产党和统战工作等进行无端攻击。中方对此有何回应？

汪文斌：美国助理国务卿史达伟发表的演讲，充满了对中国共产党和统战工作的歪曲和污蔑，是彻头彻尾的政治谎言。

中国共产党坚持全心全意为人民服务，一切为了群众，一切依靠群众，带领中国人民在革命和建设的征程中取得辉煌的成就，得到中国最广大人民群众的衷心拥护。任何想要离间中国共产党和中国人民血肉联系的图谋都注定会失败。

中国共产党领导的统一战线的根本宗旨是促进中国共产党与各党派、各阶层、各民族、各团体以及各界人士的团结合作，目的是通过增进各方面共识、协调各方面关系、广交深交各方面朋友，使各方面人士心往一处想、劲往一处使，共同致力于实现国家富强、社会和谐、人民幸福。

中方一贯主张尊重世界不同文明包容互鉴，促进世界各国“和谐相处、合作共赢、和平发展”。我们通过团结广大海外侨胞和留学生，充分发挥他们融通中外的桥梁纽带作用，促进中国与世界各国开展正常民间人文交流、发展友好关系。中方所作所为光明磊落、堂堂正正。

中国长期以来始终奉行独立自主的和平外交政策，坚持和平发展道路，永远不称霸、不搞扩张。正因为如此，中国的朋友遍天下。对外搞渗透、威胁这样的帽子无论如何都扣不到中国头上，国际社会对此看得很清楚。

最近美国一些官员声嘶力竭诬蔑中伤中国，其图谋是转移视线、转嫁矛盾。谎言就是谎言，无论重复多少遍，都不会变成事实。我们奉劝美方这些人停止散布对中国的污蔑之词，不要再搞这套卑劣无效的把戏，因为他们的谎言早已被世人所识破。

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