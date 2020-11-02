共建开放合作的世界经济（瞩目进博会）

春申浦水碧如秋。黄浦江畔，第三届中国国际进口博览会如期举行，“四叶草”热情欢迎老友新朋。国家主席习近平将在第三届中国国际进口博览会开幕式上通过视频发表主旨演讲。

在第二届进博会开幕式上发表主旨演讲时，习近平主席深刻洞察经济全球化的历史大势，深刻分析世界经济发展面临的共同挑战，提出“共建开放合作的世界经济”倡议，为推动建设开放型世界经济指明方向。当前，疫情全球大流行使世界百年未有之大变局加速演进，各界期待中国智慧为促进疫情后世界经济复苏注入动力。

全球性挑战 全球性合作

世界经济发展面临的挑战，没有哪一个国家能独自解决。2020年二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安坦言：“现在是最需要全球合作的时候。”国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特呼吁国际合作，因为“这比以往任何时候都更加重要”。

“相通则共进，相闭则各退”。共建开放合作的世界经济，顺应经济全球化大势，是在世界经济格局深刻变化的形势下，推动经济全球化更好造福各国人民的务实选择。

中国国际进口博览会由习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动，是中国主动向世界开放市场的重大举措。

习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲指出，进口博览会以“新时代，共享未来”为主题，就是要欢迎各国朋友，把握新时代中国发展机遇，深化国际经贸合作，实现共同繁荣进步。

在第二届中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲时，习近平主席热情发出邀约：“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”

世界经济和国际贸易处于十字路口，中国方案和行动赢得国际社会高度赞赏。

“中国是开放合作、互联互通的榜样。进博会是一次绝佳的契机，推动五大洲之间的贸易往来和相互了解，我们应该成为全球化的受益者。”多米尼加总统梅迪纳说。

中国大市场生机勃勃，进博会万商云集。

这是一个拥有世界最大规模中等收入群体和上亿市场主体的巨大市场——经济总量接近100万亿元人民币大关，人均GDP跨上1万美元台阶。

中国统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效。国际货币基金组织预测，中国将是今年唯一实现经济正增长的主要经济体；上半年，外国直接投资规模相对保持韧性；前三季度经济增长由负转正，第三季度经济增速加快，同比增长4.9%。“按照目前的增长速度，中国明年将为全球GDP再贡献1.5万亿美元，中国消费者将推动其中近40%的增长。”英国皇家国际问题研究所所长吉姆·奥尼尔看好中国经济复苏前景。

当前，各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，中国克服重重困难，如期举办进博会，坚持以开放求发展、促合作，为世界经济复苏增添信心与动力。

获得感更强 信任度更足

中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。

在参会各国企业眼中，越办越好的进博会“释放出中国正在进一步开放国内市场、努力与世界紧密融合的信号”，让企业“发掘更多市场机遇，与用户、合作伙伴碰撞出更多火花”，是“跨国企业中国故事的重要一环”。

看好中国市场，外商纷纷投下“信心票”：首届进博会上，累计意向成交578.3亿美元；第二届进博会上，累计意向成交711.3亿美元；第三届进博会，世界500强及行业龙头企业参展回头率超过70%，更有近百家参展商已连续签约未来三届。

得益于进博会效应，法国健康食品公司达能的新品上市效率大大提升，销售通道进一步打通。去年进博会上展示的近40款明星产品已经成为中国民众家中的“熟面孔”。

得益于进博会效应，德国药企勃林格殷格翰的多个创新药品在华审批速度加快。今年，公司先后在上海成立数字创新实验室和中国外部创新合作中心。

得益于进博会效应，位于江苏的竞陆电子（昆山）有限公司与制造业企业英格索兰“结缘”，购买了一批先进的空气压缩机，大幅提高生产效率的同时，还能省电，“投资两年就能回本”。

经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。

为支持最不发达国家参与经济全球化、共享中国发展机遇，首届进博会上，中国邀请30多个国家参加，这些国家企业不仅享受免费摊位，还能免费运输展品。在第二届进博会上，中国再次为47个最不发达国家中40个国家的企业参展提供免费展台。

埃塞俄比亚的咖啡、冈比亚的民族服装服饰、南苏丹的手工艺品、坦桑尼亚的蓝宝石，赞比亚的野生蜂蜜、马达加斯加香草……备受青睐的产品，为这些国家“打开了一个共享中国发展机遇的窗口”，赞比亚商业、贸易与工业部部长克里斯托弗·亚卢马说。

事实证明，进博会不是中国的独唱，而是各国的大合唱。以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，进博会顺应的是各国人民对美好生活的向往。

新发展格局 新发展机遇

习近平主席指出，我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。

大道至简，实干为要。站在历史正确的一边，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展，中国开放的大门越开越大。

今年以来，中国两次出台稳外资新政策，发布新版全国和自贸试验区负面清单，设立海南自由贸易港，增设三个自贸试验区。深圳经济特区建立40周年之际，习近平主席郑重宣示，中国将在更高起点上推进改革开放。

中央以清单批量授权方式赋予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项……一系列重大举措，彰显中国进一步扩大开放的气魄和决心，也展现了中国同世界共享机遇的满满诚意。

中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。新发展格局，不仅有利于中国经济的长远发展，也将为世界各国带来更多机遇和发展空间。

强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群说，改革、发展、创新成为下一阶段中国经济社会发展的关键词，特别是全面推进健康中国建设，将为外资医疗健康企业在华继续发展提供强大动力。

回顾历史，开放合作是增强国际经贸活力的重要动力。立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。

改革不停顿、开放不止步，在更高起点上推进改革开放的中国，将与世界各国共同书写共享机遇、共同发展的新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 03 版）

(责编：张信凤、杨牧)