人民网>>国际

十一月一日起，大型购物网站必须接受本国银行卡米尔卡支付

俄罗斯努力完善本国支付系统

本报驻俄罗斯记者  张晓东

2020年11月02日06:13  来源：人民网－人民日报
 

　　11月1日起开始实施的俄罗斯《消费者权益保护法（修订版）》规定，年收入高于4000万卢布（1美元约合79.35卢布）的大型购物网站必须接受俄罗斯本国银行卡米尔卡支付。这项新规将逐步扩大到更多购物网站。

　　米尔支付体系是俄罗斯为维护国家金融稳定推出的银行支付系统。2014年，俄罗斯遭受西方制裁，维萨和万事达公司宣布停止为俄罗斯部分银行提供服务，造成大量俄罗斯客户无法正常支付。俄政府决定打造本国支付系统，减少对西方金融服务的依赖，保障国家金融安全。

　　2015年12月起，俄罗斯开始发行米尔系列银行卡。目前，俄罗斯银行及部分外国银行在俄分行已有300多家与米尔支付系统合作，累计发行超过8000万张米尔卡，占全俄银行卡发行总量的近两成。目前，米尔卡在俄罗斯全境均可使用，主要应用于购买商品与服务、自动取款机以及全国范围内地区间转账，而且无需缴纳年费及各类使用费。

　　针对不同人群的需求，米尔卡还附加了不同功能。对经常乘公交出行的人而言，米尔卡可以充当交通卡；高校学生可以将其作为门禁卡，用于进入校园或图书馆；退休人员及其他特殊人群可以通过米尔卡领取退休金和各类补贴。

　　米尔卡的使用区域也在不断向海外扩展。目前，米尔卡在亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其等国都能实现取现与刷卡交易。

　　米尔支付系统被认为是俄罗斯金融领域的一大创新，但由于应用时间较短，功能与使用场景有待进一步拓展。俄罗斯金融法律学者德米特里·别兹杰林表示，为推广米尔卡提供政策支持，有助于加快米尔支付系统的普及，丰富民众的支付途径，长远看也将增强米尔卡的国际竞争力。

　　（本报莫斯科11月1日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）
(责编：马昌、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved