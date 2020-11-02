俄罗斯努力完善本国支付系统

11月1日起开始实施的俄罗斯《消费者权益保护法（修订版）》规定，年收入高于4000万卢布（1美元约合79.35卢布）的大型购物网站必须接受俄罗斯本国银行卡米尔卡支付。这项新规将逐步扩大到更多购物网站。

米尔支付体系是俄罗斯为维护国家金融稳定推出的银行支付系统。2014年，俄罗斯遭受西方制裁，维萨和万事达公司宣布停止为俄罗斯部分银行提供服务，造成大量俄罗斯客户无法正常支付。俄政府决定打造本国支付系统，减少对西方金融服务的依赖，保障国家金融安全。

2015年12月起，俄罗斯开始发行米尔系列银行卡。目前，俄罗斯银行及部分外国银行在俄分行已有300多家与米尔支付系统合作，累计发行超过8000万张米尔卡，占全俄银行卡发行总量的近两成。目前，米尔卡在俄罗斯全境均可使用，主要应用于购买商品与服务、自动取款机以及全国范围内地区间转账，而且无需缴纳年费及各类使用费。

针对不同人群的需求，米尔卡还附加了不同功能。对经常乘公交出行的人而言，米尔卡可以充当交通卡；高校学生可以将其作为门禁卡，用于进入校园或图书馆；退休人员及其他特殊人群可以通过米尔卡领取退休金和各类补贴。

米尔卡的使用区域也在不断向海外扩展。目前，米尔卡在亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其等国都能实现取现与刷卡交易。

米尔支付系统被认为是俄罗斯金融领域的一大创新，但由于应用时间较短，功能与使用场景有待进一步拓展。俄罗斯金融法律学者德米特里·别兹杰林表示，为推广米尔卡提供政策支持，有助于加快米尔支付系统的普及，丰富民众的支付途径，长远看也将增强米尔卡的国际竞争力。

（本报莫斯科11月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）

(责编：马昌、杨光宇)