“苍蝇的眼睛、蜻蜓的翅膀、水母的形状以及蜂巢的构造，这些生物给人类建筑带来什么启发？”在不久前举行的全国科技活动周期间，天津大学建筑学院意大利籍教授罗杰威来到北京天文馆，为青少年讲述建筑与大自然之间的奥秘。

罗杰威2004年来到中国，在天津大学建筑学院任教。十几年来，罗杰威参与了不少高层建筑、城市与乡村规划的设计项目，尤其对中国乡村建筑研究充满兴趣。今年9月，罗杰威率领团队到贵州黔东南地区的一个贫困村进行人居环境改造。他们以延续生态和实用为原则，解决当地厕所改造难题；建造人工湿地以改善水质，保护村落生态环境的同时，提升人居环境。

在罗杰威主持的天津大学仿生建筑与规划研究中心，来自15个不同国家和地区的硕士和博士研究生组成一个国际化团队，师生之间精诚团结、亲密无间。“知识无国界。开展科研需要国际合作，建筑领域也是如此。”罗杰威说，和来自不同国家的学生一起做学术研究和公益项目，是分享知识和科学方法、激发创造力的有效途径。

得益于罗杰威的“穿针引线”，天津大学与亚欧多国院校签订了30多个合作项目，包括建立工作室、创新研究、校际交流等。“天津市和天津大学在教育国际化方面投入了很多资源，国际化项目越来越多，开展得也越来越顺利。”罗杰威已参与主持福建安海石井书院的保护与更新、中国—意大利清华环境节能楼等项目。他说：“这样的国际合作案例不少，一般有三到四个国家和地区参与，有些项目仅设计阶段就需要50多人。”

“没有国际合作，科学就难有发展。这是全球性的趋势。”罗杰威说，中国坚持在教育领域开放合作，注重国际合作和校际交流。仅在天津大学建筑学院，就有100多名外籍学生。

“我们正在见证中国成为一些科技领域的领先者。”罗杰威说，中国在应对新冠肺炎疫情上展现出惊人的效率和力量，复工复产复学等走在世界前列，对今后科研合作充满信心。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）

(责编：马昌、杨光宇)