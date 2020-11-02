人民网>>国际

“开展科研需要国际合作”

本报记者  龚  鸣

2020年11月02日06:13  来源：人民网－人民日报
 

　　“苍蝇的眼睛、蜻蜓的翅膀、水母的形状以及蜂巢的构造，这些生物给人类建筑带来什么启发？”在不久前举行的全国科技活动周期间，天津大学建筑学院意大利籍教授罗杰威来到北京天文馆，为青少年讲述建筑与大自然之间的奥秘。

　　罗杰威2004年来到中国，在天津大学建筑学院任教。十几年来，罗杰威参与了不少高层建筑、城市与乡村规划的设计项目，尤其对中国乡村建筑研究充满兴趣。今年9月，罗杰威率领团队到贵州黔东南地区的一个贫困村进行人居环境改造。他们以延续生态和实用为原则，解决当地厕所改造难题；建造人工湿地以改善水质，保护村落生态环境的同时，提升人居环境。

　　在罗杰威主持的天津大学仿生建筑与规划研究中心，来自15个不同国家和地区的硕士和博士研究生组成一个国际化团队，师生之间精诚团结、亲密无间。“知识无国界。开展科研需要国际合作，建筑领域也是如此。”罗杰威说，和来自不同国家的学生一起做学术研究和公益项目，是分享知识和科学方法、激发创造力的有效途径。

　　得益于罗杰威的“穿针引线”，天津大学与亚欧多国院校签订了30多个合作项目，包括建立工作室、创新研究、校际交流等。“天津市和天津大学在教育国际化方面投入了很多资源，国际化项目越来越多，开展得也越来越顺利。”罗杰威已参与主持福建安海石井书院的保护与更新、中国—意大利清华环境节能楼等项目。他说：“这样的国际合作案例不少，一般有三到四个国家和地区参与，有些项目仅设计阶段就需要50多人。”

　　“没有国际合作，科学就难有发展。这是全球性的趋势。”罗杰威说，中国坚持在教育领域开放合作，注重国际合作和校际交流。仅在天津大学建筑学院，就有100多名外籍学生。

　　“我们正在见证中国成为一些科技领域的领先者。”罗杰威说，中国在应对新冠肺炎疫情上展现出惊人的效率和力量，复工复产复学等走在世界前列，对今后科研合作充满信心。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 16 版）
(责编：马昌、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved