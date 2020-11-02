建设更加绿色公平的世界(观点)

竹藤是世界重要的非木质森林资源。它们生长迅速、用途广泛，不仅具有很高的经济价值，在土地退化、气候变化、塑料污染和生物多样性丧失等世界性挑战方面，也提供了重要的基于自然的解决方案。

1997年，国际竹藤组织由9个国家发起成立，是第一个在中国设立的政府间国际组织。目前，国际竹藤组织有47个成员国，主要由南方发展中国家组成，是“一带一路”绿色发展国际联盟成员、联合国大会观察员。23年来，国际竹藤组织为加快全球竹藤资源开发、促进竹藤产区脱贫减困、繁荣竹藤产品贸易、推动可持续发展发挥了积极作用。

中国拥有全球最大的竹藤产业，向世界各地出口种类繁多的竹制产品。在担任国际竹藤组织总干事期间，我参观了中国的竹制品工厂，见到了各类极具创新性的竹制产品：地板、家具、纸张、塑料替代品，甚至竹子做成的风力涡轮机叶片和复合压力管！

中国竹藤产业的快速发展得益于政策的引导和支持。上世纪80年代以来，中国政府和企业积极发展和投资竹业，以竹代木，既节省宝贵森林资源、修复土壤，又推动农民就业增收、消除贫困。1981年到2018年，中国竹产业创造了数百万个就业岗位，使许多人脱贫。正是在竹乡浙江安吉，中国国家主席习近平提出了“绿水青山就是金山银山”的理念。贵州赤水是世界自然遗产“中国丹霞”所在地之一。为了保护遗产地生态环境，当地居民放弃了传统的采矿或伐木等谋生方式，通过学习和从事竹编工艺增加收入，为“生态脱贫”提供了良好范例。

近年来，国际社会越来越重视“基于自然的解决方案”：在保护和恢复自然生态系统的同时，以各种方式造福人类。在我看来，这与中国倡导的“生态文明”建设不谋而合，而中国正在这方面发挥主导作用。去年，在联合国气候行动峰会上，中国与新西兰共同牵头提出“基于自然的解决方案”，为全球应对气候变化作出了重要贡献。北京世界园艺博览会是中国践行绿色发展的又一力证，国际竹藤组织受邀参展，向人们展示竹藤在绿色可持续生活方式与生态文明建设中的独特作用。

竹藤资源在南方国家普遍存在，是南南合作的理想载体，有助于推动相关国家消除贫困、改善环境。在国际竹藤组织的合作机制下，成员国开展密切合作，相隔万里的哥伦比亚和尼泊尔正在分享关于抗震竹建筑的知识。作为竹藤产业发展的主力军，中国有很多可供其他国家借鉴的技术和经验，特别是在竹产业加工领域。在中国的支持下，国际竹藤组织开展各类培训项目，覆盖60多个国家，直接受益人数超过5万。

许多培训项目在中国本土开展，其他国家从业人员可以近距离观摩中国竹藤产业发展，从中获得启发。今年以来，新冠肺炎疫情给世界各国都带来了巨大挑战，对全球经济增长和减贫产生负面影响。重视生态环境，建设一个更加绿色、公平的世界，比以往任何时候都更加重要。

（作者为国际竹藤组织总干事，本报记者尚凯元采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 17 版）

(责编：马昌、杨光宇)