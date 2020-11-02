“我们更坚定了战胜疫情的信心”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，中国电建承建的安哥拉绍里木市综合医院和南隆达省妇产科医院通过竣工验收，移交当地，向公众开放接诊。安哥拉总统洛伦索在竣工验收仪式上表示，中国企业承建的两所医院是南隆达省最先进、设施最齐全的地标性医院，将改善该省及周边省份的医疗条件，保障民众健康和医疗需求。在新冠肺炎疫情防控和诊治方面，两所医院也将发挥积极作用。

南隆达省卫生厅厅长阿尔梅达说，在安哥拉近期疫情未得到有效控制的背景下，两所医院投入运营极大缓解了当地医疗资源不足问题。“中国企业高质量完成项目建设，并全力保障和继续支持医院运转，为我们战胜疫情提供了重要保障。”

疫情防控期间，中国政府和企业通过不同方式帮助安哥拉抗击疫情，提升医疗救治水平。中国政府向当地提供了多批医疗物资和药品援助。中国援安哥拉医疗队一直坚守医疗一线，并通过“多学科联合会诊”等形式积极支援当地抗疫。中国华大基因在安哥拉首都罗安达建成“火眼”实验室，填补了该国全自动新冠病毒核酸检测领域的空白。

中国政府还应邀派出抗疫医疗专家组通过实地调研，向安哥拉提供了社区排查、疫情监测、社会隔离等多方面疫情防控建议。安哥拉卫生部部长卢图库塔表示，中方为安哥拉提供的大力支持，进一步提高了安哥拉抗击疫情和救治患者的能力，“安中两国相互支持，团结一致。在中国帮助下，我们更坚定了战胜疫情的信心”。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)