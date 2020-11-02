中国宣示不畏强暴维护和平决心（国际论道）

10月25日，中国邮政发行《中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年》纪念邮票一套1枚。邮票图案名称为：中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，邮票面值为1.20元。图为集邮爱好者在中国邮政集团公司山东枣庄市分公司展示纪念邮票。

孙中喆摄（人民图片）

近来，在中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际，中国举行高规格纪念大会，举办主题展览，向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发纪念章，发行金银纪念币，播放抗美援朝大型纪录片，上映经典电影等。中国的隆重纪念活动引发国际舆论高度关注。

“更具爱国主义意味”

西班牙《国家报》网站报道指出，今年的抗美援朝纪念活动比以往更加高调。在中美之间紧张关系加剧的大背景下，此次纪念活动更具爱国主义意味。所有纪念活动都在强调一个信息：中华民族是吓不倒、压不垮的！

美国外交学者网站报道指出，在中国人心中，抗美援朝战争“不仅是一场正义之战，也是对新生的中华人民共和国的一个重大考验，最终它是一场对技术上占优的敌人所取得的胜利。在今天的中国，抗美援朝战争是全国团结一致反对好战主义的一个普遍认同的象征”。

报道还指出，中国领导人出席纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览是一个具有重大政治意义的信号，表明中国领导人相当重视回顾抗美援朝历史。

美国《华盛顿邮报》网站报道援引英国利兹大学中朝历史专家亚当·卡思卡特的话说，中国历来对抗美援朝战争表达敬意，尤其重视参战老兵。他说：“按照中方的观点，这场战争是中华民族伟大复兴的一部分。”

日本《东京新闻》报道，中国国家主席习近平10月23日在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上发表讲话说，抗美援朝战争“充分展示了中国人民不畏强暴的钢铁意志”。中国领导层正大力宣传中国在朝鲜战争中的胜利，弘扬爱国精神。报道称，为了今年的抗美援朝纪念日，中国政府在几个月前就开始加强爱国宣传。中国接连制作了朝鲜战争题材的电影、电视剧和纪录片。位于辽宁省丹东市的抗美援朝纪念馆于9月重新开放，吸引了众多参观者。

美国《华尔街日报》网站发表了题为《习近平回顾抗美援朝战争：中国人民是“惹不得的”》的报道称，中国国家主席习近平10月23日发表了洋溢着爱国主义情感的讲话，以纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。在纪念大会上，中国领导人呼吁中国人民发扬伟大的爱国主义精神，下定决心与对中国利益构成的威胁作斗争。报道称，这次讲话标志着中国发起的最新一轮有关爱国主义的宣传攻势。

“不惹事也不怕事”

美国外交学者网站报道指出，1950年10月19日，中国人民志愿军进入朝鲜，以抗击向中国边境进发的以美国为首的武装部队。70年后，习近平主席参观了纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览。据官方通讯社新华社报道，这场主题展览旨在“展示志愿军将士的英雄气概和不畏强敌、制胜强敌的精神优势，展现全国各族人民同仇敌忾、万众一心的爱国情怀，彰显中华民族不畏强暴、维护和平的坚定决心”。

拉美社10月24日的报道注意到，在刚刚过去的一周里，中国一再强调和平政策以及挫败任何损害国家发展利益、主权和国家安全企图的决心。新加坡《联合早报》网站报道注意到，在北京的纪念大会举行前夕，中国向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发纪念章。报道指出，“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章的设计寓意抗美援朝战争是保卫和平、反抗侵略的正义之战，抗美援朝精神是中国人民的宝贵财富，彰显了中国不畏强敌、维护世界和平、构建人类命运共同体的坚定决心和信心。

据美国《华盛顿邮报》网站报道，中国最近一系列官方出版物和媒体报道纷纷宣传抗美援朝战争，它们最重要的关注点是中国百年来反对外国入侵、掌握自己命运的不懈努力。

西班牙《国家报》网站报道指出，面对志愿军老兵，中国国家主席习近平10月23日在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上发表了充满爱国主义情感的讲话。

据新加坡《联合早报》网站报道，中国国家主席习近平10月23日说，中国人民不惹事也不怕事，吓不倒、压不垮，面对风险挑战及阻力压力，总能“杀出一条血路”。学者分析，这番话传递的信号有助于凝聚民心、鼓舞士气，让国内民众为外部长期动荡形势做好思想和斗争准备。

“捍卫自身核心利益”

外媒普遍认为，中国的隆重纪念活动发出了明确信号：不要低估中国捍卫自身核心利益的决心。

中国国家主席习近平在讲话中说：“任何讹诈、封锁、极限施压的方式，都是根本行不通的！”面对不断加大对华施压力度的美国，中国展现出绝不屈服的姿态。这也是包括日本《朝日新闻》网站在内的诸多媒体的一致看法。

彭博新闻社网站报道指出，中国隆重纪念抗美援朝，发出这样一个信号，即它并未被美国的军事实力吓倒。此次纪念活动正值这两个世界最大经济体之间的关系处于数十年来的最低点之际。中国纪念这场战争有助于凝聚民心。

法新社报道援引欧盟安全研究所负责亚洲研究的分析师爱丽丝·埃克曼的话指出：“要看到这是向美国直接发出的信息，这里没有任何模糊性。”对北京而言，“这是强调在同美国对立的背景下绝无放松的决心，而这包含所有领域（外交、贸易、工业、研发、科技等），而不仅仅涉及军事领域。”

新加坡《联合早报》网站文章称，学者认为，中国的纪念活动展现了中国对美国高压政策不妥协的态度。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江表示，在过去两年中美关系不断恶化的背景下，今年中国抗美援朝的纪念活动“规格很高，讲话很严厉”，这些安排明显指向美国目前对华的安全政策，其中最主要就是台湾问题。

美国《纽约时报》网站报道，10月23日，在一周以来的纪念抗美援朝战争活动的高潮，中国领导人习近平向那些为抵抗中国的敌人而牺牲的人们表达敬意。今年的一系列纪念活动、展览、电视纪录片以及影片都传达了相同的信息：中国人民以前曾勇敢面对美国，而无论代价多大，他们都将再次勇敢面对。

(责编：胡永秋、杨光宇)