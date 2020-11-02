这位大使对中国旗袍情有独钟（采访手记）

“印度洋上的翡翠”“世界旅游的仙境”……在不少中国游客心目中，马尔代夫这个印度洋岛国有诸多美誉，一度成为“海岛游”的代名词。

前往马尔代夫驻华大使馆采访的路上，“我在中国当大使”栏目组的年轻人对这个“椰林树影、水清沙白”的美丽国度充满想象，甚至提前设计好了视频开场画面、背景音乐等元素，以期为“虽不能至，心向往之”的受众们呈现一个可感的马尔代夫。进入使馆后，栏目组与马尔代夫驻华大使艾莎特·阿兹玛相谈甚欢。大使得知栏目组的拍摄计划后，特意安排工作人员拿出一个神秘的“大盒子”，打开后，细腻的白沙与斑斓的贝壳赫然呈现。大使介绍说，这是专门从马尔代夫海滩上“空运”来的海沙。欣喜于见到“远道而来”的“贵客”，栏目组纷纷拿出镜头和手机聚焦，并配上大使热情的画外音：“美丽的沙滩、湛蓝的大海、充足的阳光，马尔代夫欢迎中国朋友！”

拍完“海景”，栏目组告诉大使，中国香港有个卡通形象小猪“麦兜”，他的梦想就是去马尔代夫旅行，很多中国小朋友也是从麦兜的故事里开始了解马尔代夫。阿兹玛大使“十分惊喜”于中国孩子可以在充满童趣的动画作品中认识马尔代夫，又用中文谈起了一批正在马尔代夫屏幕上“走红”的中国影视剧及演员：《杉杉来了》、《温暖的弦》、赵丽颖、张翰……这让栏目组听来格外亲切。紧密的人文交流让中马两国更加亲近，两国人民也在频繁的互动中不断缩短心理距离。

除了时下流行文化，源远流长的中华传统文化在马尔代夫同样颇具影响力，阿兹玛大使本人正是中华传统文化的“资深爱好者”。在繁忙的工作之余，她会抽空去学习中国绘画与书法知识。在此前中国外交部组织的一场活动上，她接触到旗袍这一中国传统服饰，并被裙身刺绣织就的栩栩如生的图案“圈粉”。“我很喜欢中国旗袍的优雅！”阿兹玛大使说，“最近我就打算为自己订购一件。”

聊起两国传统文化，阿兹玛大使打开了话匣子，热情地从使馆各个展示架上搬来各式各样的马尔代夫特产：“这是马尔代夫的漆器，红黑配色、流线木纹是它的特点。工匠们以纯手工打造，我们有时会以此作为国礼赠送给国际友人”“这是马尔代夫传统交通工具多尼船的模型。在风力适合的时候出海，乘多尼船从我们国家的首都抵达国境最北端需要3天时间”……

这些精美物件与精彩瞬间都被栏目组的镜头及时捕捉下来，并在采访结束后制成1分钟短视频：白沙、贝壳、小舟、漆器……还有对中国旗袍情有独钟的女大使。搜索“我在中国当大使·马尔代夫篇”，你会遇见一个情景交融、真实立体的马尔代夫。

(责编：胡永秋、杨光宇)